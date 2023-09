El aplaudido alegato de Toñi Moreno contra la homofobia: «No te permites vivir»

Toñi Moreno ha sido este sábado la primera invitada de ‘Más vale sábado’, la versión de ‘Más vale tarde’ para la tarde de los sábados con Adela González y Boris Izaguirre. Aunque más que invitada, la presentadora se ha convertido en una colaboradora más en la mesa junto a Inés Hernand, Alberto Guzmán y Eduardo Aldán.

Pero más allá de que participara como colaboradora comentando todos los temas que han abordado en ‘Más vale sábado‘, Adela González y Boris Izaguirre han querido charlar un rato con su compañera y hablar de cómo ha vivido esta triste semana la pérdida de la que era su «jefa» María Teresa Campos y su amiga María Jiménez.

Además, durante la entrevista, Adela González y Boris Izaguirre le pedían a Toñi Moreno que jugara con ellos a «Gente maravillosa o no tanto» y opinara en base a las caras que iban a aparecer en pantalla lo que pensaba de ellos. La primera en aparecer era Laura Pausini, que fue la encargada de sacarla del armario públicamente.

«Maravillosa. Me pidió perdón y hablamos por teléfono porque de una manera involuntaria me sacó del armario. Pero yo se lo agradeceré toda mi vida porque era un secreto a voces, yo creía que nadie se había enterado y entonces era como tapar el sol como un dedo y me liberé desde ese día y ha sido maravilloso. Se lo agradeceré toda mi vida», aseguraba Toñi Moreno al ver la foto de Laura Pausini.

Y aprovechando ese momento, Toñi Moreno ha querido lanzar un alegato en pleno ‘Más vale sábado’ a favor del colectivo LGTBIQ+. «La primera homófoba que ha habido era yo. A mí me costó mucho contármelo y me costó mucho aceptarme», recalcaba la presentadora ante Boris y Adela.

«Y creo que hay muchas chicas jóvenes que me están viendo. Es un sufrimiento porque durante mucho tiempo tu vives tu vida sin permitirme vivir tu vida, vives la vida de los otros. Y es como que los otros tienen derecho a vivir, y tu no te permites vivir. Y me encanta hablar con gente joven que te hablan con naturalidad y te dicen ‘pues yo estoy probando'», aseveraba después Toñi,

«Yo quiero que me hija viva en libertad y que ella decida. El otro día con tres años y medio me dijo ‘mama yo tengo novia’. ¿Y le dije como se llama? Y me dijo la nana, que es su madrina», añadía Toñi Moreno antes de que Boris Izaguirre le diera las gracias por el alegato que acababa de hacer.

Así, el presentador no dudaba en agradecerle sus palabras. «Este es el alegato más increíble que he escuchado en toda mi vida contra el armario, de no estar nunca en el armario. El armario es vivir la vida de otros, no la tuya, bravo», sostenía el presentador de ‘Más vale sábado’.