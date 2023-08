Vicente Vallés opina con esta aplastante frase sobre lo de Silvia Intxaurrondo con Feijóo

Vicente Vallés ha pasado de ser un periodista más a convertirse en el líder de los informativos gracias a su labor como director y presentador de ‘Antena 3 Noticias 2’. Un informativo que suele estar en boca de todos por sus editoriales y por ser uno de los principales azotes del Gobierno de Pedro Sánchez.

En los últimos tiempos, Vicente Vallés no ha dudado en defenderse de estos ataques tras haber sido señalado como derecha mediática junto a Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera, Carlos Alsina o Pablo Motos, entre otros.

Además, su labor como mediador en el último cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Atresmedia junto a Ana Pastor fue muy criticada. Ahora más de un mes después, hace balance sobre ello en una entrevista en El Mundo en la que además deja caer lo que pasará con el Gobierno tras las elecciones del 23-J.

Vicente Vallés responde a las críticas por el cara a cara

Sobre el hecho de moderar los debates electorales, Vicente Vallés no tiene reparos al contestar que lo hace porque se lo piden desde Antena 3, pero no porque le haga especial ilusión. «El único debate de los cinco que he moderado que me ha hecho ilusión fue el primero, el de 2015, por lo que suponía de novedad. Disfruté mucho preparándolo y haciéndolo, pero desde entonces no he tenido especiales ganas de moderar ninguno más», asegura. «Los demás los he hecho fundamentalmente porque no he tenido alternativa: o los ha organizado Antena 3 o, aunque fueron en la Academia, Antena 3 me lo pidió y si mi casa me pide que lo haga, yo lo hago», añade.

Con respecto a los que les criticaron a él y a Ana Pastor por su labor como moderadores en el cara a cara, Vicente Vallés es claro. «Una de las críticas que se nos hizo fue que no hiciéramos fact-checking en directo, que es algo que yo, y he visto prácticamente todos los debates de Inglaterra, Estados Unidos o Francia de los últimos 30 años, jamás he visto hacer a los moderadores. El fact-checking se hace después o lo hace el candidato rival en directo«, defiende el presentador.

Algo que contrastó (y mucho) con la entrevista que Silvia Intxaurrondo le hizo a Alberto Núñez Feijóo en ‘La Hora de La 1’ desmintiendo sus falsedades en directo. En este sentido, Vicente Vallés es contundente al defender a la presentadora de TVE. «Otra cosa es una entrevista en la que, lógicamente, si tú haces una pregunta a un candidato, crees que no te ha dicho la verdad y puedes demostrarlo, se lo dices en el momento. Ese fue el caso de Silvia Intxaurrondo, que hizo lo que debía. Curiosamente, días después se le criticó a ella por no hacer lo mismo con Pedro Sánchez, así que estamos en la rueda de siempre».

Su pronóstico sobre lo que va a pasar tras los resultados del 23-J

Visto lo poco que le entusiasman los debates electorales, Vicente Vallés espera que no haya elecciones pronto. «No es probable, Pedro Sánchez tiene muchas posibilidades de conformar una mayoría parlamentaria para ser investido. Otra cosa es el precio que tiene pagar y a quién se lo tiene que pagar, que eso ya sabrá él si son el precio y las personas adecuadas», pronostica el presentador de ‘Antena 3 Noticias’.

Y sobre si él considera que es neutral o de «centro» a la hora de informar, Vicente Vallés trata de defender su postura. «Nosotros intentamos hacer una información equilibrada, lo que no significa que sea absolutamente neutra. Hay una frase que me gusta sobre esto: tenemos que hablar con rigor, pero que no sea con rigor mortis. Yo soy periodista y no quiero participar en política, no es mi ámbito, pero aún así es obvio que se me ha señalado más desde la izquierda«, recalca.