Vicente Vallés califica de «idiotez» a aquellos que le señalan por ser el ‘azote del Gobierno’

Uno de los periodistas más criticados por sus editoriales en ‘Antena 3 Noticias’ es Vicente Vallés. El presentador de Atresmedia suele ser tachado por ser el azote del gobierno de Pedro Sánchez. Y sobre estas críticas se ha pronunciado en una entrevista en La Razón.

Si hay algo de lo que se habla mucho actualmente es si hay periodistas neutrales a la hora de dar la información en televisión. A este respecto, Vicente Vallés es muy claro. «El periodista debe informar. Y siempre que informas, seleccionas. Uno de los trabajos fundamentales de los periodistas es seleccionar las noticias que damos y, también, las que no damos, y ahí ya estamos opinando. La segunda decisión es cómo vamos a contar esas noticias», asevera.

«Y cada periodista toma la decisión de contarlas de una forma o de otra. Contarlas y analizarlas, y eso implica, inevitablemente, un porcentaje de subjetividad que no sólo creo que sea inevitable, sino que además es bueno», insiste Vicente Vallés cuando le preguntan si los periodistas tienen que dejarse llevar por la subjetividad a la hora de informar.

Vicente Vallés, alto y claro: «No somos azote de nadie, somos informadores»

En la entrevista, le cuestionan además si se siente representado cuando dicen que es el «azote del gobierno de Pedro Sánchez» o «el azote de Podemos» y su respuesta no puede ser más contundente. «Eso es una idiotez», sentencia el director y presentador de ‘Antena 3 Noticias 2’.

«Los periodistas tenemos la obligación de ser examinadores del ejercicio del poder, y examinamos, lógicamente, a quien está en el ejercicio del poder y, también, a quien desea estar en el ejercicio del poder», prosigue defendiendo. «Cualquiera que con un mínimo de eso que dicen tanto de la objetividad quiera analizar cómo se dan las informaciones en los medios de comunicación, podrá advertir que estamos analizando el ejercicio del poder de quien ejerce el poder y, cuando corresponde, también el ejercicio de aquellos que desean alcanzarlo. Quien lo quiera ver de otra manera está en su derecho pero nosotros no somos azote de nada, somos informadores», concluye.

Por último, sobre la polarización que existe en la sociedad y los yugos que se quieren poner, Vicente Vallés no se lo piensa. «Hay una mala tendencia a intentar poner yugos a quien no piensa como tú, y esto es aplicable casi a cualquiera, desde un lado del espectro al otro. Y hablo de la sociedad en general. De mucha gente que no ocupa cargos políticos ni aspira a ocuparlos y que tiende a poner yugos a quienes opinan diferente», termina diciendo.