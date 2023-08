Una espectadora saca los colores a Patricia Pardo por cómo se le ha visto en pantalla

Patricia Pardo ha regresado este lunes, 28 de agosto, a las mañanas de Telecinco. Y lo ha hecho un mes después de anunciar su boda secreta con Christian Gálvez y su embarazo. La periodista ha estado durante estas cuatro semanas de vacaciones y es la primera vez que le vemos en pantalla en ‘El programa del verano’ conociendo su estado de buena esperanza.

La comunicadora ha vuelto a plató visiblemente pletórica, reencontrándose con sus compañeros y con un vestido que ha dado mucho que hablar, pues había un detalle que la gallega estaba exhibiendo al público sin ser consciente del mismo. De hecho, ha sido precisamente una espectadora la que se ha percatado y se lo ha hecho saber por medio de las redes.

«Antes de abordar los asuntos de la sección, quiero decir una cosa», ha advertido a la audiencia y a sus colaboradores, que han fijado su atención en Patricia Pardo al instante. «Me ha mandado una señora un mensaje por Instagram y me ha dicho ‘tengo el mismo vestido que tú y he cometido el mismo error que tú has cometido hoy», ha empezado compartiendo la periodista.

«Te lo has puesto al revés», le había avisado la televidente a la gallega. Un error que para la propia Patricia Pardo había resultado inapreciable, pero que ha dado lugar a un momento sonrojante para la presentadora de Telecinco mientras los tertulianos del plató no paraban de cachondearse con lo que le había ocurrido.

«Decirle que gracias, me has dado una alegría porque así me lo puedo poner de las dos formas. ¿No queda tan mal, no?», salía del paso Patricia. Tras esto, ha prometido que la próxima vez se lo pondrá correctamente. «Es reversible, la semana que viene o dentro de dos me lo voy a volver a poner y me lo pondré bien, señora. Muchísimas gracias por el mensaje», concluía, corriendo un tupido velo y retomando la normalidad del programa.