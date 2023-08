Un participante de ‘¡Allá tú!’ se corona con lo que hace en plena emisión del concurso

La emisión dominical de ‘¡Allá tú!‘ ha tenido como nombre propio a Deme, un joven sevillano que ha visto como su suerte le ha garantizado un premio de más de 20.000 euros. Valiéndose de su particular sentido del humor, el concursante ha comenzado descartando infinidad de cartas rojas. «¡Vaya primera parte emocionante y esto pinta muy bien!», ha exclamado Jesús Vázquez.

Tal ha sido la buena racha que el concursante de ‘¡Allá tú!’ ha vivido, que uno de sus compañeros no ha dudado en comentar: «Un momento Jesús, antes de que saque la caja y ahora que estamos todos presentes. Si te llevas los 250.000€ te acuerdas, ¿no?». Ante esta propuesta, Deme no se ha cortado y ha asegurado: «Totalmente y lo he dicho, que lo voy a compartir con todos».

Acto seguido, el concursante ha esclarecido qué cantidad repartiría entre sus compañeros: «Mil euritos». Una decisión que ha generado aplausos en plató y comentarios como: «A mí me vienen divinos» o «mil eurazos». También el propio Jesús Vázquez ha comentado la inédita decisión del sevillano. «Mil eurazos para cada uno y el resto dejádselo al muchacho».

Peor le ha ido en las rondas sucesivas puesto que el abogado ha perdido la opción de hacerse con los 250.000€. Este batacazo ha provocado que el banquero apenas le ofrezca 3.003€; cifra que el concursante ha rechazado frontalmente antes de perder otra de las grandes cifras del formato: 50.000€. Una situación que el presentador ha aprovechado para dar la voz de alarma al asegurar: «Está el panel más rojo que amarillo».

A pesar de ello, el concursante ha rechazado los 5.500€ que el banquero le ha ofrecido. Con la oferta denegada, Deme ha descubierto nuevas cajas con resultados poco favorables. El joven no ha conseguido revertir su situación al destapar cajas con valores de más de 7.000 y 10.000 euros. «Todo malo menos una súper caja», ha comentado el presentador.

Finalmente, el concurso de Deme ha llegado a su fin cuando Deme ha decidido vender su caja por 23.000€. Una decisión aplaudida en plató y acertada puesto que su caja apenas contenía 0,10€. «Estamos que lo tiramos, ¡muy bien jugado!», le ha despedido diciendo el presentador.

Deme tenía en su caja 10 céntimos, menos mal que aceptó la oferta de la banca 😍



El importantísimo mensaje inclusivo de Deme en ‘¡Allá tú!’

Durante su paso por ‘¡Allá tú!’, Deme ha dejado momentos memorables. Uno de ellos ha tenido como eje central el feminismo. En concreto, el joven ha aprovechado su paso por el concurso para lanzar un importante mensaje a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. «Puedes ser más bueno y puedes ser más malo, pero no por ser mujer vas a ser más malo que un hombre. Me cago en la leche. Y no solo chicos y chicas, también personas no binarias», fueron sus palabras mientras daba a conocer una de sus aficiones.