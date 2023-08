Un invitado denuncia lo que vivió en ‘La última noche’ de Telecinco: «Me humillaron»

El pasado viernes 11 de agosto, el cómico Juan Dávila generó un aluvión de críticas en redes sociales por sus comentarios de «mal gusto» a dos invitados del público de ‘La última noche’. El actor quiso bromear con los retoques estéticos de la invitada a la que Sandra Barneda estaba entrevistando en el programa nocturno de Telecinco.

«Tú que te has operado las tetas, y ahora con el calor que hace, ¿no te huele como a goma quemada?», preguntaba el humorista a la invitada. Un comentario que a esta no le hizo ninguna gracia, como tampoco le hizo a otro de los invitados que estaban entre el público. Este calificó la broma como «de mal gusto» y «una falta de respeto».

Sin embargo, poco después, se convertía en protagonista de otra broma: «Al igual que a él, que lo veo estirado, le preguntaría si se le han subido los huevos, porque eso a mí me interesa». Pablo, el invitado del público, ha contado ahora cómo vivió su desagradable experiencia en ‘La última noche’. Lo ha hecho a través de su cuenta de TikTok, donde asegura que «me humillaron y me ridiculizaron en Telecinco».

Un invitado de ‘La última noche’ sobre Juan Dávila: «Intentó ridiculizarnos»

Pablo tampoco ha querido olvidarse de su compañera del público, Tamara, a quien cree que «vejaron» por la broma del cómico sobre su operación de pecho. Además, el invitado no dejaba nada bien ni al programa de Telecinco ni al propio Juan Dávila: «No le voy a mencionar ni voy a decir los comentarios machistas que hizo sobre Tamara, pero creo que intentó ridiculizarnos y nosotros no estamos acostumbrados a la televisión«, comenta indignado.

Por otro lado, Pablo asegura que entiende que se quiera hacer humor pero no cuando es «humillando a los demás». Por lo que respecta a Sandra Barneda, dice que la presentadora intentó «calmar la situación», pero aun así reconoce su decepción con Telecinco por permitir que «trabajen este tipo de personas».

Antes de finalizar, y pese a admitir su decepción con la cadena, hace una declaración de intenciones. «No entiendo cómo no me contratan a mí que tengo mucha más educación y respeto que esta persona», sentencia el invitado de ‘La última noche’.