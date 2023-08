Terelu Campos reconoce ahora el «daño» que ha hecho ‘Sálvame’ tras su final

Sin filtros. Así se ha mostrado Terelu Campos en su última entrevista a ‘El Mundo’ en la que ha hablado, sin tapujos, de las sombras de ‘Sálvame’ a punto de cumplirse dos meses de su cancelación. Según la presentadora, el programa tuvo claro y oscuros: «Las luces han sido crear un formato completamente diferente con personas muy distintas. Y las sombras que nunca fue un programa que hizo amigos».

La hija de María Teresa Campos lo tiene claro: ‘»Sálvame’ fue de todo menos un programa amable». Y es que si por algo se caracterizó el formato de ‘La Fábrica de la Tele’ es por sacar a relucir los secretos mejor guardados de diferentes famosos sin importar las consecuencias que ello pudiera acarrear.

Para la periodista, lo peor de esta etapa fue cuando empezaron a atacarse los unos a los otros fue como «un arma de doble filo porque nos hicimos daño. Nos hemos hecho más daño a nosotros mismos que a los demás. De hecho, yo me fui y estuve tres años sin volver». «Quiso ser un programa gamberro. Y, entre esas gamberradas, seguro que le hemos hecho daño a alguien, eso está claro«, reconoce la colaboradora.

Terelu Campos sentencia al nuevo programa de Ana Rosa

La cancelación de ‘Sálvame’ fue tan solo el comienzo de una renovación que quiere llevar a cabo Mediaset y que, por el momento, no le está dando muy buenos resultados, a juzgar por sus índices de audiencia. La esperanza del grupo de comunicación es el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, que dará el salto a las tardes a partir de septiembre, ocupando así el hueco dejado por ‘Sálvame’.

Terelu Campos reconoce en ‘El Mundo’ que no le importa quién les sustituya, pero sí que ha aprovechado la ocasión para opinar al respecto: «Yo creo que Ana Rosa ha tomado esa decisión porque se lo han pedido y le debe mucho a la casa. Ahora, no sé si el público de la mañana es el público de la tarde. Ahí lo dejo». Unas palabras que dejan entrever que no le ve mucho futuro a este nuevo programa.

Sobre María Teresa Campos reconoce que está «muy frágil»

Respecto al abrupto final de ‘Sálvame’ y al cese temporal de Jorge Javier Vázquez, la hija de María Teresa Campos es clara: «Él ya está bien. Para todos fue un shock porque se podía haber hecho de otra manera». Y es que, hay que recordar que tanto los colaboradores como el resto del equipo se enteraron de la cancelación durante una emisión en directo.

«Tú no puedes hacerles creer a tantos trabajadores que todo iba bien, cuando no te estaban diciendo la verdad. Con la verdad se va a todas partes, por muy dura que sea. Y lo podían haber hecho de una manera más elegante», concluye Terelu Campos

Por último, habla del estado de salud de su madre: «Muy frágil en todos los aspectos. Estamos sufriendo todos. Y tenemos la obligación de proteger y más a esas personas que han dado tanta felicidad a otras. Mi madre tiene derecho a que no se veje su imagen públicamente».