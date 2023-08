Sandra Barneda pone el foco en lo que ha visto en pantalla con Rubiales y no da crédito

Una noche de viernes más Sandra Barneda se ha puesto al frente de ‘La última noche’. El espacio de Telecinco ha comenzado emitiendo las controvertidas declaraciones de Luis Rubiales en la rueda de prensa en la que aseguraba no dimitir tras su polémica actitud con Jennifer Hermoso. Además, el espacio se ha hecho eco de las últimas declaraciones de la futbolista implicada.

La presentadora ha comenzado introduciendo las intervenciones de Luis Rubiales. Lejos de quedarse ahí, Sandra Barneda ha acompañado a su descripción de la escena con un adjetivo demoledor: «bochornoso». No se ha quedado ahí puesto que la presentadora se ha mostrado más indignada si cabe a posteriori.

En concreto, el espacio ha emitido las imágenes de la rueda de prensa de Luis Rubiales. Junto a sus declaraciones también se han podido escuchar los aplausos que han resonado en la sala justo después de que dijera: «hijas, vosotras sí que sois feministas de verdad y no el falso feminismo que hay por ahí. El falso feminismo no busca la justicia, la verdad. No le importan las personas. Están esperando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando».

Visiblemente molesta, Sandra Barneda comentaba: «Sobre todo, lo que me ha llamado la atención son esa cantidad de aplausos que no sé si al que no aplaudía le daban una corriente eléctrica o algo porque no me lo puedo creer. De los que estamos aquí nadie podría aplaudir algo así. ¿Había miedo en esos aplausos?».

Sandra Barneda manda un directísimo mensaje a los futbolistas

Otro de los puntos de debate se ha vivido cuando se ha hablado sobre los apoyos de los futbolistas. En plató se ha aplaudido el mensaje público del deportista Borja Iglesias. Sin embargo, la falta de apoyos en el inmenso mundo del fútbol ha hecho que Sandra Barneda volviese a explotar. «¿Por qué no podemos esperar eso? Es que la sociedad lo está esperando», ha apuntado Sandra Barneda.

Lejos de quedarse callada, la presentadora ha proseguido diciendo: «Es que si hablamos de la verdadera igualdad tendrían que salir y hacer un comunicado como el que han hecho las chicas y apoyar porque este es el momento del cambio. Este fin de semana hay liga, ya ha habido un partido y no ha ocurrido nada. Gritos en la grada, pero ¿en el campo? ¿Qué está ocurriendo en el campo?».

Ante esta pregunta, el tertuliano experto en deporte desglosaba las actuaciones del fútbol masculino. Unas intervenciones insuficientes para Sandra Barneda a tenor de su nuevo pronunciamiento. «De verdad, ¿vamos a ser naif esta noche? Si todos los jugadores como las chicas renuncian, ¿de verdad va a haber fútbol? Ellos son los que tienen la fuerza y los únicos que desde abajo pueden cambiar las cosas».