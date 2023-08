Sandra Barneda pone los puntos sobre las íes en el caso Rubiales: «Va de educación»

Poca gente queda en España que entienda que Luis Rubiales se mantenga a 24 de agosto como presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras el escándalo generado por su beso a Jenni Hermoso el pasado domingo. Cada vez son más las voces que han salido a condenar su actitud. La última en mostrarse sin cortapisas sobre su futuro ha sido Sandra Barneda.

‘Así es la vida‘ ha abordado la última hora del caso de Luis Rubiales y la Junta Extraordinaria que salvo sorpresa se celebrará este viernes en la RFEF y en la que se sabrá cuál es el futuro más inmediato del presidente. Ha sido en pleno debate cuando Antonio Montero ponía sobre la mesa lo paradójico que es lo que ha hecho Rubiales después de haber sido el máximo exponente de que las mujeres tengan derechos en el mundo del fútbol.

«Posiblemente es de los que más ha luchado por los derechos de las mujeres», soltaba Antonio Montero. Un comentario que llevaba a que César Muñoz le parara los pies y le diera un corte. Pero además Sandra Barneda echaba más leña al fuego al desmontar los intentos de defensa del colaborador.

Pese a todo, Antonio Montero recalcaba que Luis Rubiales tendría que ser cesado. «Es que es torpe y maleducado», reconocía el colaborador que además recalcaba que estaba haciendo mucho daño a las mujeres. Era cuando Sandra Barneda entraba al trapo para sentenciar al presidente de la RFEF.

«La cosa no va entre mujeres y hombres, va sobre de que alguien se toque la entrepierna delante de la reina, que bese a una de las jugadoras, y que la lleve a hombros», defendía Sandra Barneda de primeras. «Hay cosas que van de educación, de modales y de que no se pueden hacer, pero ni cuando no hay cámaras. Porque no es de recibo», añadía llevándose el aplauso de todo el público.

Sandra Barneda y César Muñoz sentencian a Rubiales

Tras ello, ‘Así es la vida’ se hacía eco de cómo poco a poco los futbolistas y varios Presidentes de Fútbol como Enrique Cerezo o Ángel Torres ya han levantado la voz contra Rubiales pidiendo medidas. Lo que hacía que Sandra Barneda dejara otro comentario muy compartido: «Esto hace un flaco favor a todos los hombres y a todas las personas que trabajan en el fútbol«.

Por su parte, César Muñoz se mostraba aún más contundente contra Luis Rubiales. «La imagen de la marca España nos está dejando a la altura del betún. Yo creo que este país no está representado, ni muchísimo menos, por este señor. ¿Ha dimitido ya? Está tardando desde el mismo domingo», sentenciaba el copresentador.