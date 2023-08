Rossy de Palma se pronuncia en estos inapelables términos sobre Pedro Almodóvar: «Es un…»

‘Vamos a llevarnos bien‘ volvía a llenar este jueves la noche de TVE de música y mucho show. En este caso, Lorena Castell estaba acompañada de Bibiana Fernández, Eduardo Navarrete, Esther Arroyo y Rossy de Palma. De hecho, esta última protagonizaba grandes momentos e incluso hablaba de su relación con Pedro Almodóvar.

Era Lorena Castell la encargada de preguntar a Rossy de Palma por el director de cine, con el que ha trabajado en varias ocasiones y sobre el que ha presumido de su relación. «¿Qué crees que piensa Pedro Almodóvar de ti?», le preguntaba la presentadora, a lo que la mocatriz aseguraba: «Lo ha dicho muchas veces. Yo le he obligado a manifestarse en varios lugares y momentos. Es como un padre».

«He leído que decía Sabina que una chica Almodóvar es un poco lista y un poquitín boba», le soltaba entonces Lorena Castell, esperando la reacción de la actriz, que rompía por completo ese significado de chica Almodóvar: «Yo la canción de Sabina, con todos mis respetos, nunca me sentí identificada. Era un poco banal esa canción. Habla de la percepción sabinesca de las cosas».

Lorena Castell también se interesaba sobre si en ella «manda la actriz, la modelo o la diseñadora», a lo que Rossy de Palma se mostraba muy clara y contundente: «Ay las mocatrices… pues manda el caos de la multiplicidad. Depende del día manda una o manda la otra. Le tengo que dar a cada una su sitio». De hecho, aclaraba que ella nunca ha dejado la música: «Ella vive en mí como en ti. La música nunca sale. Sigo componiendo y haciendo canciones. La música no la podemos dejar nunca».

Asimismo, Rossy de Plama hablaba de su experiencia en los Óscar: «Yo me hice mi propio vestido de los Óscar, imagínate. Me hice un vestido de encaje maravilloso. Loles León y yo compartíamos una casita monísima con Julieta Serrano. Bueno, nos pasaron tantas anécdotas… Aquello no es como parece porque es una gala para la televisión. Pero te voy a decir que fuimos a Disney Land y robamos de todo. En aquella época que no se robaba nada yo ya era cleptómana».