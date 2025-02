Dónde se pueden ver todas las películas de los Premios Goya 2025 gratis por televisión

Ya queda menos para que llegue una nueva edición de los Premios Goya 2025. En este caso, es la edición número 30 y tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. La gala presentada por Leonor Watling y Maribel Verdú busca reconectar con la audiencia este sábado 8 de febrero. Y, entre las más nominadas, cuenta con una de las películas más taquilleras del año 2024: 'La infiltrada', de Arantxa Echevarría.

La expectación es máxima, dada la exitosa audiencia que la gala de los Premios Goya 2025 logra cada año, de hecho la de 2024 consiguió crecer una décima con respecto a 2023: 2.359.000 espectadores y un 23,5% de cuota de pantalla. Parten como claras favoritas las películas 'El 47', 'La infiltrada' o 'Casa en llamas'. ¿Quiénes se llevarán los grandes premios, en una edición que cuenta con nominaciones de nuevo a Pedro Almodóvar o Antonio de la Torre? ¿Y cómo se pueden ver todas las películas: Movistar Plus+, Netflix, Amazon Prime Video, Filmin, Max...?

El 47 (14 nominaciones)

Sinopsis: Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñaba del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento se empeñaba en repetir: los autobuses no podían subir las cuestas del distrito de Torre Baró.

'El 47' cuenta la historia de un acto de disidencia pacífica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Un acto de rebeldía que demostró ser un catalizador para el cambio, de que las personas se enorgullecen de sus raíces, de una lucha del vecindario, de la clase trabajadora que ayudó a crear la Barcelona moderna de los años 70. Y además con Eduard Fernández como protagonista, que siempre cumple con cualquier reto que se proponga.

Sorprende que el propio Eduard Fernández no sea nominado por esta película, pero claro, ya cuenta con su presencia gracias a la película de 'Marco'. Sí que aparecen entre los nominados Clara Segura y Salva Reina, al igual que Zoe Bonafonte en Actriz Revelación. La principal favorita de la noche de los Premios Goya 2025, aunque tampoco cuenta con nominación para su director.

Plataforma: Movistar Plus+

La infiltrada (13 nominaciones)

Sinopsis: Basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una agente de la Policía nacional en la banda terrorista ETA, durante 8 años.

El gran éxito del cine español de 2024. La nueva película de Arantxa Echevarría ya ha superado los 8,44 millones de euros en taquilla. Un auténtico hito para una película de estas características. Es una de las favoritas a llevárselo todo, porque cuenta con 13 nominaciones. Carolina Yuste se mete en la piel de Aranzazu Berradre. Cuando contaba apenas 20 años, la joven consiguió adentrarse en la izquierda abertzale, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua. Es la historia de una mujer valiente, que cambió su vida para intentar salvar la de otros.

Plataforma: Movistar Plus+ (a partir del 14 de febrero) y en salas de cine

Segundo premio (11 nominaciones)

Sinopsis: Granada, finales de los 90. En plena efervescencia artística y cultural, un grupo de música indie vive su momento más delicado: la bajista rompe con la banda buscando su sitio fuera de la música y el guitarrista está inmerso en una peligrosa espiral de autodestrucción. Mientras, el cantante se enfrenta a un complicado proceso de escritura y grabación de su tercer disco. Nadie sabe que ese disco cambiará para siempre la escena musical de todo el país.

La película sobre el grupo musical Los Planetas compite en mejor dirección de fotografía, montaje, mejor canción original, sonido, dirección de arte, diseño de vestuario y dirección de producción en los Premios Goya 2025. Pero también en Mejor Película, Mejor Dirección y Guion Original. Además de contar con Cristalino y Daniel Ibáñez en la categoría de Mejor Actor Revelación. Una película que iba a dirigir Jonás Trueba pero que, tras abandonar el proyecto, dejó el testigo a Isaki Lacuesta. "Creo que una de sus virtudes es probablemente la capacidad que tiene de crear una relación de artista a artista y en ningún momento he sentido que él me esté dando una lección de nada; sin embargo, te la está dando". Así define Cristalino Ibáñez el trabajo realizado con el director durante el rodaje de la película.

Plataforma: Movistar Plus+

La habitación de al lado (10 nominaciones)

Sinopsis: Ingrid y Martha fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Martha en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y, después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero extrañamente dulce.

La primera película rodada en inglés por Pedro Almodóvar es 'La habitación de al lado', un drama intenso que reflexiona sobre la vida, la soledad y, sobre todo, sobre la eutanasia. Con Tilda Swinton y Julianne Moore como dupla protagonista, 'La habitación de al lado' no ha sido el éxito esperado para un director de su trayectoria. Y aunque ha conseguido nominaciones a premios importantes para Swinton, ha fallado en asegurarse su presencia como Mejor Guion o Mejor Película. Aunque todavía faltan las nominaciones de los Oscar, en las que todo puede pasar. Una película intimista, con muchos de los detalles que hacen tan único al cine de Almodóvar, y que es perfecta para los fans más acérrimos del director manchego.

El problema es que la crítica no se ha rendido ante su película como otras veces. Algo falta en esta nueva historia. Quizá sea el inglés, que no se dobla tan bien ante el humor de Almodóvar como el español. Aunque incluso una obra menor de Pedro Almodóvar siempre va a estar por encima de la media. El director consigue su 12ª nominación a Mejor Director en los Premios Goya 2025, además de contar con un duelo increíble en la categoría de actriz, teniendo nominadas a sus dos protagonistas.

Plataforma: Movistar Plus+

La virgen roja (9 nominaciones)

Sinopsis: Hildegart es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina. A sus 18 años, Hildegart comienza a experimentar la libertad y conoce a Abel Velilla, quien le ayuda a explorar un nuevo mundo emocional y a desmarcarse del férreo nido materno. Aurora teme perder el control sobre su hija y hace todo lo posible por impedir que Hildegart se aleje.

Una de las películas españolas del año y que suena fuerte para los Premios Goya de 2025. 'La virgen roja', basada en el caso real de Hildegart Rodríguez, una mujer adelantada a su tiempo, y la complicada relación con su madre Aurora, tiene a Najwa Nimri y Alba Planas como protagonistas. Aunque, sorprendentemente, ninguna de las dos ha conseguido colarse entre las nominadas a Mejor Actriz. Algo que sí ha conseguido Aixa Villagrán.

Un duro relato sobre la posesión, el miedo a lo desconocido y, por supuesto, una crítica al machismo y a la misoginia de comienzos del siglo XX. Aunque no es la primera adaptación de la historia de Hildegart, puede que sea la más cerca a la realidad. La dirección de Paula Ortiz es dura y directa, y se apoya mucho en un apartado visual portentoso. La conocida como 'mujer perfecta' pudo haber llegado a ser alguien muy importante en nuestro país. Pero los celos siempre son mala compañía. Mala no. La peor.

Plataforma: Prime Video

Casa en llamas (8 nominaciones)

Sinopsis: Montse está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con toda la familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava. Está divorciada hace tiempo, su ex tiene una nueva pareja, sus hijos han crecido y hace tiempo que hacen su vida sin hacerle ningún caso, pero a Montse nada ni nadie conseguirá fastidiarle los ánimos; hace demasiado tiempo que espera este momento, demasiado tiempo que sueña con él: éste fin de semana será sí o sí un fin de semana ideal... aunque para ello tenga que quemarlo todo.

La nueva comedia de Dani de la Orden se ha convertido en un auténtico fenómeno en nuestro país. Una comedia costumbrista que referencia a otras grandes películas de nuestro cine, y con un reparto perfectamente engrasado que funciona, de verdad, como una familia. Emma Vilarasau se encarga de ser el centro de todas las miradas, arrasando con su interpretación comedida de Montse, una madre de familia desesperada por unir de nuevo a todo el mundo.

Alberto San Juan, Enric Auquer, Macarena García o María Rodríguez Soto completan el reparto de una historia que, aunque parezca muy simple, se va complicando hasta un desenlace apoteósico. Divertida, tierna y muy real. Eso sí, recomendado verla en el catalán original. Una de las favoritas para llevárselo todo en la noche de los premios Goya 2025. Una comedia de esas que ya no se hacen, y que nos recuerda otra época gloriosa del cine español, de Berlinga o Garci.

Plataforma: Netflix

La estrella azul (8 nominaciones)

Sinopsis: Mauricio Aznar, un famoso rockero español recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación dejando atrás el fantasma de la adicción. Allí conoce a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante y de su encuentro nace un extravagante dúo quijotesco.

Javier Macipe debuta en el mundo del largometraje con esta intensa historia de personajes que, pese a no haber tenido un recorrido muy importante en cines, sí que ha gustado mucho a la crítica, y le da una nominación a Mejor Dirección Novel en los Premios Goya 2025. Un biopic diferente y emotivo, que cuenta con tres de sus intérpretes nominados en Mejor Actor y Actriz Revelación. A saber: Cuti Carabajal, Pepe Lorente y Mariela Carabajal. "Lo que me gusta es que la película dé ganas de vivir y te reconcilie con la muerte, cosa que a mucha gente le pasa. En las ganas de vivir, va implícito hacerlo con intensidad y pasión, con las cosas guiadas por el corazón". Así explica Javier Macipe el mensaje esperanzador que quiere dar con la película.

Plataforma: Movistar Plus+ y Filmin

Marco (5 nominaciones)

Sinopsis: Enric Marco fue un deportado que nunca existió, un hombre que durante años fue capaz de mantener, ante la opinión pública y su propia familia, una mentira difícil de imaginar: que había sido prisionero en un campo de concentración nazi.

Eduard Fernández se postula como favorito a llevarse el Goya a Mejor Actor dando vida a Enric Marco Batlle, uno de los mayores farsantes de nuestra historia. Marco fue un sindicalista español que ejerció como Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y como Presidente de la Amical de Mauthausen de España. Durante su etapa frente la Asociación, Marco dio un gran número de charlas, principalmente en centros de enseñanza, sobre su pretendida vivencia como superviviente de los campos nazis. Pero su farsa se acabó descubriendo, y tuvo que admitirlo públicamente. Pero Fernández no es el único nominado en los Premios Goya 2025, ya que también encontramos nominaciones a Mejor Dirección o Mejor Guion Original.

Plataforma: Movistar Plus+ y en salas de cine

Los destellos (4 nominaciones)

Sinopsis: La vida de Isabel da un inesperado giro el día en que su hija Madalen le pide que visite regularmente a Ramón, que se encuentra enfermo. Tras quince años alejada de su exmarido, un hombre al que ve como a un desconocido pese a que fueron familia durante años, en Isabel comienzan a reavivarse resentimientos que creía superados. Sin embargo, al acompañar a Ramón en su momento más vulnerable, Isabel conseguirá ver con otros ojos el fracaso que vivieron para centrarse en el presente de su propia vida.

Patricia López Arnaiz se luce como protagonista (está nominada a Mejor Actriz) en este drama intimista rural que ha cautivado a la audiencia. Pero es que también cuenta con nominaciones a Mejor Actor de Reparto para Antonio de la Torre (su nominación número 15) y Actriz Revelación para Marina Guerola. La nueva película de Pilar Palomero, autora de 'Las niñas', que ya triunfó hace unos años en los premios Goya 2025, sigue la misma senda cálida y cautivadora.

Plataforma: Próximamente en Movistar Plus+ y en salas de cine

Soy Nevenka (4 nominaciones)

Sinopsis: En el año 2000, Nevenka Fernández, de 24 años, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, sufre una persecución implacable, tanto sentimental como profesional, por parte del alcalde, un hombre acostumbrado a hacer su voluntad en lo político y en lo personal. Nevenka decide denunciar, aunque sabe que deberá pagar un precio muy alto: su entorno no la apoya, la sociedad de Ponferrada le da la espalda y los medios la someten a un juicio público.

Mireia Oriol está increíble en el papel de Nevenka Fernández en esta nueva película de Icíar Bollaín. Aunque no se encuentra entre los nominados, espacio reservado a Urko Olazábal y Lucía Veiga. El caso de Nevenka revolucionó por completo a la sociedad española a principios de los 2000. Inició en España el movimiento #metoo mucho antes de que se invente el término. Una historia basada en hechos reales que convierte a su protagonista en una pionera al llevar por primera vez a un político influyente y popular ante los tribunales por acoso sexual y laboral. Un thriller dramático perfecto para una gala como los premios Goya 2025.

Plataforma: Movistar Plus+ (a partir del 7 de febrero)

Dragonkeeper: guardiana de dragones (3 nominaciones)

Sinopsis: Son tiempos oscuros en la China imperial. Los dragones, antaño amigos y sabios aliados de los hombres, han sido perseguidos durante años y encerrados en mazmorras. En una remota fortaleza en las montañas, una niña ayuda a escapar al último de los dragones y se une a él en una apasionante misión para recuperar el tesoro más preciado: El último huevo de dragón, robado por un malvado hechicero que quiere explotar su potencial mágico para alcanzar la inmortalidad.

Aunque no lo parezca, la animación en España cada vez tiene más fuerza. Una muestra de ello es la cantidad de animadores y productores de nuestro país que fichan por grandes productoras como Disney o Dreamworks. En esta nueva película, 'Dragonkeeper', vemos un salto de calidad con respecto a otras nominadas hace algunos años. Se trata de la adaptación de la primera de las seis novelas de fantasía de Caroline Wilkins. Y, aunque todavía falta más naturalidad en los fondos y en ciertas secuencias de acción, lo cierto es que es una gran propuesta animada de nuestros estudios. La favorita a llevarse mejor Película de Animación en los Premios Goya 2025.

Plataforma: Movistar Plus+

Más nominadas a los Premios Goya 2025: