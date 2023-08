Rebeca Haro frena en seco a Antonio Naranjo en ‘YAS Verano’ por lo que suelta de Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho sigue ocupando horas y horas en televisión. El pasado martes, la policía tailandesa daba una rueda de prensa en la que anunciaba que daba por cerrada la investigación del crimen. Sin embargo, aún hay muchas «dudas» en el aire sobre el crimen, una cuestión que era analizada por los colaboradores de ‘YAS Verano‘ con Rebeca Haro al frente.

No obstante, a Antonio Naranjo no le hacía ninguna gracia que se hablara de esas «dudas» que podrían beneficiar a Daniel Sancho: «Entiendo perfectamente todos los argumentos, trucos y análisis de forma para defender a un familiar, pero siempre y cuando no disipen lo evidente», empezaba diciendo.

«Hay un señor que un día antes se fue a una ferretería, compró serruchos y acabó descuartizando a una persona. No sé si es porque es español o porque es verano, pero estoy escuchando muchos argumentos que vendrían a disculparlo. Creo que hay que estar siempre con la víctima. Que no llegue el punto en el que el verdugo y la víctima empaten», recalcaba el colaborador de ‘YAS Verano’.

«Es que no son trucos, son derechos», le contestaba rápidamente la periodista Gema Pañalosa, dejando claro que en ningún momento se estaba cuestionando que Edwin Arrieta es la víctima del caso. Sin embargo, consideraban que había que hablar de cómo se vulneran los derechos fundamentales en Tailandia durante el proceso de investigación y a posteriori.

«Nos caracterizamos por respetar la presunción de inocencia»

«En España tenemos la gran suerte de probar que nosotros lo hemos hecho. O sea, que nadie está maquillando nada. Simplemente, estamos explicando cuál es el escenario criminólogo y cuál es el escenario judicial», proseguía defendiendo la colaboradora de ‘YAS Verano’, que recibía el apoyo de Rebeca Haro.

«Antonio, por lo que ha trascendido, está claro que Daniel Sancho ha declarado ser el autor de esta barbaridad. Aquí la víctima es Edwin Arrieta, pero hasta que no haya un juicio y una sentencia tendremos que utilizar el ‘presunto’. Recordemos que Daniel también está en su derecho de cambiar su declaración y la que valdrá será la que dé ante el juez. Precisamente, en este país nos caracterizamos por respetar la presunción de inocencia», recordaba Rebeca Haro a su compañero.

Por su lado, Antonio Naranjo volvía a señalar a esos periodistas «que dicen que la culpa era del muerto». No obstante, Rebeca Haro daba la cara por el formato de las tardes de Antena 3 ante tales declaraciones: «No en este programa». Tras esto, Naranjo seguía manteniendo la misma postura: «Cuando a alguien lo matan, lo despedazan y lo tiran a un basurero, no podemos andar con medias tintas».