¿Qué pasará con la emisión del ‘Grand Prix’ en TVE por el puente del 15 de agosto?

El próximo martes 15 de agosto es el día de la Asunción de la Virgen, y por ende festivo nacional. Es un día en el que en la mayor parte de los pueblos de España están de fiesta. Y por ello, es habitual que las cadenas de televisión alteren su programación con motivo del puente. Así, una de las grandes incógnitas estaba en saber si TVE emitiría una nueva entrega de ‘El Grand Prix‘ el próximo lunes o si optaría por emitir una reposición o algún tipo de recopilatorio de las tres primeras entregas.

Hasta ahora, la promo que se ha podido ver de ‘El Grand Prix’ en los últimos días no despejaba las dudas pues se trataban de imágenes de los programas anteriores. Así, no aparecían imágenes de los padrinos ni nada que pudiera servir para saber si el programa sería nuevo o no.

Pero finalmente, TVE ha decidido mantener su programación normal y apostar por la cuarta entrega de ‘El Grand Prix’ el próximo lunes 14 de agosto. De este modo, La 1 emitirá un nuevo capítulo de ‘4 estrellas’ a las 22:00 horas y a las 22:35 horas el concurso presentado por Ramón García junto a Cristinini y Michelle Calvó.

‘El Grand Prix del Verano’ enfrentará a dos nuevas localidades en el último torneo de la primera fase del programa. En esta ocasión, serán Los Montesinos (Alicante) y Tineo (Asturias) quienes disputarán el paso a las semifinales del programa más divertido del verano, junto a sus vecinos y sus padrinos.

Belinda Washington y Arkano, nuevos padrinos de ‘El Grand Prix’

Los Montesinos y Tineo lucharán para conseguir un puesto en las semifinales junto a Yepes y Alfacar que lideran el ranking provisional. Belinda Washington animará al pueblo asturiano y Arkano se dejará la voz por el de la Comunidad Valenciana.

Los bebés gigantes, los pingüinos y la vaquilla tampoco faltarán en un programa donde se llevan unos increíbles golpetazos. Además, Wilbur retará a Michelle a que haga una prueba en el último episodio. ¿Lo veremos al final? Tras este último torneo sabremos cuáles son las cuatro localidades que pasarán a las semifinales de ‘El Grand Prix del Verano’.