Pedro Ruiz se alinea de este modo con el palo de Mar Regueras contra ‘El Grand Prix’

La vuelta de ‘El Grand Prix‘ se ha colado este jueves en ‘Espejo Público’ gracias a Mar Regueras. La que fuera una de las copresentadoras del concurso en sus inicios en TVE se ha mojado sobre el regreso del formato con Ramón García y dos nuevas copresentadoras. Y sobre las palabras de Mar Regueras se ha manifestado Pedro Ruiz.

Mar Regueras visitaba ‘Espejo Público’ después de que hace unos días concediera una entrevista en la que se quejaba de que llevaba once años sin poder vivir de su profesión. Tras el revuelo generado por sus palabras, la actriz y presentadora reaparecía en el plató del programa de Antena 3 para seguir dando su visión del asunto.

Y es que Mar Regueras no ha dudado en exponer lo difícil que lo tienen las mujeres de su edad para encontrar trabajo en cine y en televisión mientras que los hombres no tienen esos problemas. Y para muestra, no se cortaba al señalar lo que ha pasado con ‘El Grand Prix’. Una reflexión que ha sido compartida por Pedro Ruiz.

Así, Mar Regueras ponía sobre la mesa cómo en TVE no han tenido problemas en volver a contratar a Ramón García para ‘El Grand Prix’ pero en cambio sus compañeras son más jóvenes. «Hay programas ahora que se acaban de estrenar hace muy poquito, después de 10 o 15 años sin estar en antena y sigue siendo el mismo presentador, maravilloso, por supuesto, un gran profesional, y sin embargo, las chicas que tiene a su lado son chicas jovencitas que tienen la edad que yo tenía», exponía la actriz.

Y para que quedara claro, Mar Regueras no dudaba en mencionar el nombre del programa al que se estaba refiriendo. «Lo puedo decir, no tengo ningún problema, estoy hablando del ‘Grand Prix’, lo digo porque en el ‘Grand Prix’ nos viene ahora de actualidad, porque es muy reciente pero ocurre en nuestra profesión más que en ninguna», añadía Mar Regueras.

Pedro Ruiz se posiciona tras la crítica de Mar Regueras

Tras ver a Mar Regueras en ‘Espejo Público’, Pedro Ruiz ha querido dejar claro lo que piensa de este asunto. «Saludo a Mar Regueras que ha dado una señal de alarma sobre el ‘edadismo’. Mar es una muy buena actriz a la que, como a muchas más, han dejado desatendida en la profesión», empieza diciendo.

«La apoyo en su justo deseo y derecho de recobrar en la profesión un sitio que por solvencia merece», añadía el presentador que volverá en otoño al late night de TVE con un especial que recuperará el espíritu de ‘La noche abierta’.

Después de ver como recibía su apoyo, Mar Regueras le daba las gracias a Pedro Ruiz por el detalle que ha tenido hacia ella. «Gracias Pedro! .. se agradece tu apoyo!. Espero verte pronto!!», escribía la actriz y presentadora.