Una ex presentadora del ‘Grand Prix’ da sentencia contra su nueva etapa con Ramón García

Hace unos días, Mar Regueras concedía una entrevista a ‘Espejo Público’ en la que la actriz se quejaba de que lleva once años sin poder vivir de su profesión como intérprete. Tras el revuelo por sus palabras, la actriz que fue copresentadora del mítico concurso de TVE visitaba este jueves el plató del programa para denunciar el edadismo en su profesión y terminaba cargando contra una de las novedades de la vuelta de ‘El Grand Prix’.

Nada más sentarse en el plató de ‘Espejo Público’, Mar Regueras dejaba claro que ella no había dicho que llevara once años sin trabajar porque en los últimos años si que ha hecho colaboraciones en ‘Servir y proteger’, ‘José Mota Presenta’ o ‘Desaparecidos’. Sino que lo que lleva es once años sin tener un trabajo fijo del que poder vivir.

«Es una realidad que muchísimas nos callamos porque estamos en una era donde todo son redes sociales y todo es muy bonito. Y para que te llamen o seas atractiva para el público y para el productor tienes que decir que todo es maravilloso y fantástico. Y sabes qué pasa que yo tengo muchísimos defectos pero no me gusta mentir. Yo creo que se necesita de alguna manera exponer lo que ocurre y dar voz a un problema», defendía Mar Regueras ante Lorena García y los colaboradores.

Al escucharla, era Lorena García la que apostillaba que «la imagen es lo que tiene». «La imagen es lo que tiene pero la imagen también podría ser para los hombres, cosa que no sucede porque hay compañeros de la profesión que continúan trabajando«, replicaba Mar Regueras antes de contar una anécdota que le sucedió.

«Les contaba hace un rato a los compañeros que están hoy aquí en el programa que a mí me ha ocurrido estar en una película con compañeros de mi misma edad, yo debía tener 35 años, y coincidir 10 años después en proyectos con algún compañero y decirme que no era posible porque le ponían ‘partners’ más jóvenes. Para resumir, esos compañeros ahora tienen 50 o 55 años y sus ‘partners’ son mujeres de 35», relataba la actriz.

La crítica de Mar Regueras a ‘El Grand Prix’

Justo en ese momento, Mar Regueras aprovechaba para cuestionar lo que ha pasado con la vuelta de ‘El Grand Prix‘. «Esto es algo del cine y de la televisión porque hay programas ahora que se acaban de estrenar hace muy poquito, después de 10 o 15 años sin estar en antena y sigue siendo el mismo presentador, maravilloso, por supuesto, un gran profesional, y sin embargo, las chicas que tiene a su lado son chicas jovencitas que tienen la edad que yo tenía», exponía de primeras sin nombrar al concurso de TVE.

«¿Podemos decir el nombre del programa que está en la cabeza de todos?», soltaba entonces Lucía Etxebarría. «Lo puedo decir, no tengo ningún problema, estoy hablando del ‘Grand Prix’, lo digo porque en el ‘Grand Prix’ nos viene ahora de actualidad, porque es muy reciente pero ocurre en nuestra profesión más que en ninguna», sentenciaba Mar Regueras.

De este modo, Mar Regueras se refería al hecho de que TVE haya escogido a Ramón García como maestro de ceremonias de nuevo de ‘El Grand Prix’ y para sus compañeras haya elegido a dos chicas jóvenes como Cristinini o Michelle Calvó en lugar de llamarla a ella que ya fue copresentadora entre 1996 y 1997.