Pedro Ruiz da sentencia a lo ocurrido con Nacho Abad en pleno directo en Cuatro

Pedro Ruiz no ha podido contenerse ante la dantesca escena que se ha producido en directo en ‘En boca de todos’ con Nacho Abad al frente. El presentador conectaba con un controvertido invitado, Pol Sánchez, un creador de contenido que se ha hecho famoso por cometer delitos inducidos por sus seguidores en redes sociales; llegando a ganar dinero por ello.

El periodista, que este mes de agosto sustituye a Diego Losada, le ofrecía la oportunidad de explicar los motivos por los que se dedica a ser un «delincuente»; si por diversión o por dinero. Pero las respuestas de Pol no solo no convencían a Nacho Abad, sino que además le acababan sacando de sus casillas: «Me produce bastante rechazo a lo que te dedicas. ¿Si te pagasen dinero por matar también lo harías?».

«No, claro que no porque robar está bien y matar no», llegaba a contestar sin pudor. Y su desfachatez no se quedaba ahí: «Yo robo negocios a los que no les pasa nada porque les roben un poco». A partir de ahí, la entrevista ha ido escalando en tensión hasta que este influencer ha explotado contra el presentador y los colaboradores entre exabruptos: «Me coméis los huevos todos».

En ese momento, Nacho Abad, fuera de sí, ha despedido de forma fulminante la conexión: «Mira chico, hasta luego. Con tontos como tú no quiero hablar. Fuera, quitádmelo de aquí. Tengo bastante desasosiego, situaciones como esta me hacen dejar de creer en el ser humano. Vamos a la destrucción». Un episodio que no ha pasado inadvertido para Pedro Ruiz.

«Veo en Cuatro un muchacho llamado Pol Sánchez que vive de que le paguen por robar y presume de ello. Al final cuando ha dicho a los entrevistadores ‘Me coméis los huevos’ han cortado la conexión. Las redes han de limpiarse de estos ‘elementos’. Ensucian la vida, que ya es difícil de por sí», ha escrito de forma implacable Pedro Ruiz en su cuenta de Twitter.