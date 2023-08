Nacho Abad expulsa fulminantemente a un invitado por lo que llega a hacer en directo: «Fuera»

Momento de muchísima tensión el que se ha vivido este martes en ‘En boca de todos‘ con Nacho Abad y uno de los invitados que entraban por videollamada. Y es que si hace unos meses era Ana Rosa Quintana la que se enfrentaba a un espontáneo que terminaba diciendo que «me comáis los huevos» tratando de mostrar sus partes; esta vez ha sido el sustituto de Diego Losada el que ha tenido que hacer frente a un momento muy parecido.

Todo se producía cuando Nacho Abad conectaba con Pol Sánchez, un conocido creador de contenido conocido como ‘El palancuela’ y que se dedica a cometer delitos inducidos por sus seguidores en redes sociales llegándole a pagar incluso hasta 800 euros.

Así, Nacho Abad le daba la palabra a Pol Sánchez para que explicara los motivos por los que se dedica a cometer delitos simplemente por diversión y por dinero. «Vivo como un rey, soy el mejor», empezaba diciendo el joven mientras los colaboradores de ‘En boca de todos’ no daban crédito a lo que escuchaban.

«Me produce bastante rechazo a lo que te dedicas, básicamente tú lo que haces es robar porque te pagan por robar. ¿Si te pagasen dinero por matar también lo harías?», le reconocía Nacho Abad. «No, claro que no porque robar está bien y matar no», respondía Pol. «¿Cómo que robar está bien Pol, si ahora voy a tu casa y te robo te parece bien?», repreguntaba Abad. «Eso es distinto, yo robo negocios a los que no les pasa nada porque les roben un poco», defendía Pol.

Tras ello, tanto Nacho Abad como colaboradores como Sonia Ferrer o la abogada Paloma Zorrilla intentaban hacerle ver a Pol Sánchez que lo que hacía era inmoral e ilícito. Pero lejos de sentirse mal por ello, el invitado mostraba con orgullo su actitud. Así, lejos de arrepentirse, el joven se vanagloriaba de lo que había conseguido hacer.

Nacho Abad explota y pide cortar la conexión: «Con tontos no hablo»

Después de que incluso le llamaran «delincuente» y le dejaran claro que «tenía un problema», Pol Sánchez no se cortaba nada al dirigirse tanto a Nacho Abad como al resto de colaboradores después de que le preguntaran por cuántas veces había estado en la cárcel. «Me coméis los huevos todos», soltaba muy desafiante.

Era entonces cuando Nacho Abad no aguantaba más y explotaba contra su invitado. «Mira chico, hasta luego. Con tontos como tú no quiero hablar», le decía el presentador al influencer. «Fuera, quitádmelo de aquí», les pedía a sus compañeros. «Tengo bastante desasosiego, situaciones como esta me hacen dejar de creer en el ser humano. Vamos a la destrucción», terminaba diciendo Nacho Abad.