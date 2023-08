Malú da la cara y desvela por fin los motivos de su ruptura con Albert Rivera: «Hay que asumirlo»

A finales del pasado mes de julio se confirmaba lo que era un secreto a voces: la ruptura entre Malú y Albert Rivera tras cuatro años de relación y una hija en común. Este verano, el primero que pasan separados, está siendo muy diferente para ambos. Mientras la cantante disfruta de unos días en Cádiz junto a su pequeña, su expareja se ha dejado ver divirtiéndose con varias mujeres en las playas de Ibiza.

Primero, el ex líder de Ciudadanos protagonizó la portada de la revista ‘Lecturas’ junto a la actriz Aysha Daraaui, con la que se le vio muy acaramelado mientras se daban un chapuzón. Pero no ha sido la única, pues este mismo miércoles, el catalán ha vuelto a ser potada, en esta ocasión de la revista ‘Semana’, donde se le ve besándose apasionadamente con una diseñadora rubia a bordo de un yate. Su nombre es Carla Cotterli y tiene 35 años.

No obstante, según Tamara Gorro, amiga de Albert Rivera, estas imágenes no significan nada y el ex político «no tiene novia». «Cada uno tiene que hacer su vida de la mejor manera sin hacer daño a nadie, y creo que él como cualquier persona lo está haciendo. Está disfrutando y ya está. Carla no es su pareja como tal», ha asegurado la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’.

«No soy la primera persona que se separa», reconoce Malú

Ahora, ha sido Malú la que, por fin, ha roto su silencio sobre la ruptura con el ex líder del partido naranja. Ha sido en la revista ‘Elle’, donde se ha mostrado más sincera que nunca: «No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más».

«Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible. Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza», reconoce la cantante.

La cantante sigue creyendo en el amor: «El amor mueve el mundo»

Aunque su relación con el padre de su hija no haya funcionado, Malú deja claro que sigue creyendo en el amor: «Siempre, pero no solamente en el que puedes sentir hacia una pareja, sino en el amor a la familia, a la vida, a los hijos… Creo en la pureza del amor. Hay quien dice que una madre es capaz de levantar un camión si su hijo está debajo. Esa frase ya lo dice todo. El amor mueve el mundo».

A la artista se le cae la baba hablando de su hija Lucía, de tres años: «Con la maternidad aprendes. Tu vida se vuelve a llenar de primeras veces, de todo eso que has olvidado, de repente, regresa. Vuelve a ser la primera vez que conoces un sitio o que te comes una pera… Vuelves a empezar. Ser madre, además, te quita todas las tonterías de encima. Si en ti había una pizca de egoísmo, se acaba completamente, porque ya tu vida es para otra persona. Creo que no hay nada más puro ni más bello que un hijo», sentencia.