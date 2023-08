Tamara Gorro da la clave sobre el verdadero estado sentimental de Albert Rivera

Albert Rivera está en el centro de la noticia desde que el pasado miércoles la revista Lecturas publicara unas fotografías suyas con la actriz Aysha Daraaui. El citado medio hablaba de una «nueva ilusión» del político tras su ruptura con Malú, una noticia que adelantaba ‘Socialité’ hace meses.

Desde entonces, los reporteros intentan rascar alguna declaración al político sin éxito. Menos esta semana, que Albert Rivera se ponía muy tenso ante las preguntas de una periodista. «De verdad, es que esto es una horterada. Aquí en medio de la gente molestando a los demás, de verdad…», le soltaba a la joven que hacía su trabajo.

Tras esto, era Tamara Gorro quien decidía paralizar sus vacaciones de verano y pronunciarse sobre la supuesta relación de Albert Rivera con la joven actriz. Así, la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ acudía a su programa para dar su versión de los hechos como amiga del político.

La colaboradora, que había hablado con Rivera en las últimas horas, defendía que no le hacía falta ponerse en contacto con él para conocer cuál era su situación. «Albert es mi amigo. Esta chica también tiene vida y se está hablando con ella y no tiene nada que ver. Te aseguro, me consta y sé que Albert Rivera no tiene pareja y no entra en sus planes tener pareja«, explicaba Tamara Gorro.

Por su lado, la representante de la actriz también se pronunciaba en ‘Así es la vida’ a golpe de comunicado. «Lamento comunicarle que no es necesario entrevistar a mi cliente, puesto que no existe ninguna relación, es una noticia basada en especulaciones e imágenes malintencionadas sacadas fuera de contexto», aseguraba al programa de Sandra Barneda en Telecinco.