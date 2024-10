El embarazoso momento de Tamara Gorro con lo que captó la cámara al acabar ‘Y ahora Sonsoles’

Este miércoles, 2 de octubre, Tamara Gorro ha protagonizado un momento ‘tierra trágame’ en ‘Y ahora, Sonsoles’ que Antena 3 se ha visto obligada a censurar. El programa ha estado centrado, una tarde más, en las polémicas fotografías de Bárbara Rey con Juan Carlos I. La vedette ha mantenido en directo una conversación con Paloma García-Pelayo.

Todo trascurría con normalidad hasta que, hacia el final del programa, Tamara Gorro tuvo un descuido inesperado cuando se estaba quitando el micrófono. En ese momento, a la influencer se le ha subido el vestido y, sin darse cuenta, ha dejado un pecho al descubierto. Una escena que ha durado apenas unos segundos, pero que no ha tardado en viralizarse por las redes sociales.

Sin embargo, la escena ha sido eliminada de Atresplayer. Atresmedia decidía omitir la parte final del programa de este miércoles en la plataforma para evitar que así se volviera a ver la imagen del descuido de la colaboradora. Pero era demasiado tarde, puesto que el vídeo ya se había difundido por la red social X.

Tamara Gorro se toma con filosofía lo ocurrido

Pese a este incidente, Tamara Gorro ha presumido de look en su perfil de Instagram. Se trata de un vestido verde, muy ajustado y con un pronunciado escote, que es el que le ha provocado el percance. La influencer lleva trabajando en televisión practicando desde que saltó a la fama, en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, allá por el año 2009. Tras varios años colaborando en distintos programas de Telecinco, decidió centrarse en su faceta como influencer hasta que, Sonsoles Ónega le dio la oportunidad de colaborar con ella en su salto a Antena 3 con ‘Y ahora, Sonsoles’.

La colaboradora se ha tomado el percance co filosofía y sentido del humor. Así lo ha puesto de manifiesto en una historia compartida en su perfil de Instagram, donde ha escrito: «Al principio me disgusté, pero al rato ya me reí». En el vídeo se puede ver como, entre risas, les dice a sus acompañantes, en el aeropuerto: «Me voy fuera de España. Por favor que se me ha salido la teta en directo. Que nadie se alarme que no deja de ser un pechito, muy bien puesto eso sí».