El demoledor calificativo que emplean en ‘Espejo Público’ para referirse a Albert Rivera

‘Espejo Público‘ ha cambiado radicalmente su tono habitual este miércoles 2 de agosto por la irrupción de la prensa del corazón como uno de los temas principales del matinal. La pillada a Albert Rivera con «una nueva ilusión» provocaba que Lorena García informara sobre el asunto y sus colaboradores opinaran sobre el desencuentro del político con una reportera.

A media mañana ‘Espejo Público’ dejaba los sucesos y la política a un lado para hablar de la última polémica de Mario Vaquerizo aunque, rápidamente, Lorena García cambiaba de asunto: «Se me van a descolocar aquí mis invitados. Hoy es miércoles, día de prensa del corazón y Albert Rivera está en una de las portadas por su nueva ilusión. Esto confirmaría de alguna manera los rumores de ruptura con la cantante Malú».

No obstante, este no sería el único motivo por el que Albert Rivera sería noticia: también por su desencuentro con una reportera en el aeropuerto de Madrid. Una periodista le preguntaba por sus planes futuros a lo que el ex político, con cara de pocos amigos, le devolvía la pregunta: «¿Planes futuros? ¿Y tú?». Sin embargo, este no iba a ser el momento más incómodo de la secuencia. Cuando la joven le preguntaba por en «qué momento se encuentra», Rivera soltaba: «De verdad, es que esto es una horterada. Aquí en medio de la gente molestando a los demás, de verdad…».

Al insistir sobre su estado y si está «bien» y «tranquilo», el que fuera pareja de Malú se indignaba por la presencia de la reportera, a la que le dejaba claro que no entiende que su vida cause interés: «¿Pero qué pregunta es esa? Yo es que nunca hablo con la prensa del corazón, ni de mi vida. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer».

«¡Vaya zasca!»: Lorena García reacciona al detonador comentario de un colaborador sobre Albert Rivera

Una vez vistas las imágenes, la primera en opinar era Lorena García: «Tiene que ser incómodo que te pregunten, pero Albert Rivera ha tenido poca cintura en la respuesta«. Quien se mostraba mucho más contundente era un colaborador del matinal, que no dudaba en atacar al político: «Vino a cambiar este país y lo que nos hemos dado cuenta que vino a cambiar su vida y no la de este país«. Estas declaraciones descolocaban por completo a la presentadora: «¡Vaya zasca, Álvaro!».

Pero el colaborador de ‘Espejo Público’ no se quedaba ahí y remataba al que fuera el líder de Ciudadanos, con un duro calificativo: «Evidentemente, yo creo que es un personaje patético. Muy patético«. Mientras tanto, Antonio Naranjo daba la cara por Rivera: «A ver, me parece que has sido muy duro. El juicio político se puede hacer el que cada uno quiera sobre las luces y las sombras de Albert Rivera pero ahora creo que hablábamos de una cosa persona y una cosa la privacidad es algo que todos tenemos que respetar».