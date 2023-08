Jaime Cantizano, sin tapujos al hablar en estos términos de Ana Rosa: «Que no esté es…»

Lo de las «reinas de la mañana» se ha acabado. Tras el final de ‘El programa de AR’ y el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes, el reinado queda desierto a la espera de ver si Ana Terradillos y Joaquín Prat son capaces de retenerlo como hicieron durante la baja por enfermedad de su ‘jefa’. No obstante, no lo tendrán fácil pues TVE ha decidido entrar en la batalla con el estreno de ‘Mañaneros’ con Jaime Cantizano; mientras Antena 3 refuerza ‘Espejo Público’ con fichajes de Mediaset y ‘Sálvame’.

‘Mañaneros’ pretende seguir el estilo de los magacines matinales americanos con tres presentadores con Jaime Cantizano acompañado de Miriam Moreno y Marc Santandreu. Se trata de un nuevo espacio de entretenimiento que también se fijará en la actualidad política y social.

Antes de su estreno el próximo lunes 4 de septiembre, Jaime Cantizano ha hablado con la prensa, entre la que se encontraba El Televisero, tras la presentación del formato producido por La Cometa TV (‘Juntos’). Durante la charla, el jerezano ha contado cómo fue la llamada que recibió para presentar las nuevas mañanas de TVE y cuánto ha influido en dar el sí el hecho de que Ana Rosa Quintana, con quien trabajara en el pasado, ya no esté en las mañanas.

«Yo empiezo a hablar a finales de mayo y sé que llevaban un mes desde abril intentando construir la idea del programa», confesaba Jaime Cantizano sobre cuándo le llegó la oferta para volver a La 1 y ponerse al frente de su nuevo magacín matinal. Pese a que tendrá que compaginarlo con su programa de Onda Cero, el presentador ha sido claro al decir que no se lo pensó mucho. «Yo llevaba muchos años diciendo que lo que me quedaba por hacer era un magacín que compaginara la actualidad y el entretenimiento y eso es lo que va a ser ‘Mañaneros'», explicaba ante los medios entre los que estaba El Televisero.

Jaime Cantizano se pronuncia sobre el salto de Ana Rosa a las tardes de Telecinco

Además, Jaime Cantizano no duda en comentar cómo se avecina una temporada televisiva muy interesante con muchos cambios tanto en las mañanas como en las tardes con la cancelación de ‘Sálvame’ y el salto de Ana Rosa Quintana a la franja vespertina con ‘TardeAR’. Algo que ha llevado a que TVE haya decidido entrar en la batalla con ‘Mañaneros’ por la mañana y con ‘La Plaza’ de Jordi González por la tarde.

«No recuerdo si ya se sabía oficialmente lo de Ana Rosa cuando me lo ofrecieron pero si que se había comentado», relataba entre risas el presentador sobre si aceptó sabiendo que no iba a competir contra la que fue su ‘jefa’ en ‘Sabor a ti’ y en ‘DEC’. «Pero esto no tuvo nada que ver con mi decisión porque difícil están todas las franjas«, aclaraba.

«Ahora el concepto del éxito es otro, pero a mí me enseñaron a que tenía que alcanzar unas metas determinadas. Y en televisión, además, yo la idea del éxito la he relativizado. No me dio miedo, lo tuve claro y lo quería hacer. Hay que tener paciencia y en mi carrera, como todos, tenemos buenos resultados y programas que no han funcionado. Sin dramas», añadía Jaime Cantizano al respecto.

Pese a todo, Jaime Cantizano reconoce que es el mejor momento para estrenar un programa como ‘Mañaneros’ ahora que hay cambios en Telecinco sin Ana Rosa por las mañanas. «Que no esté es una oportunidad, es un momento muy oportuno porque es llamar al espectador y decirle, ‘si estás buscando, mira los que estamos aquí y lo que te ofrecemos’. Estamos en un momento muy interesante en la mañana y en la tarde televisiva, no tanto en la noche. Van a ocurrir muchas cosas esta temporada e incluso la siguiente», reconocía vaticinando además posibles nuevos cambios.