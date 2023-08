Frank Blanco para los pies a Chabeli Navarro tras cuestionar la información de ‘Fiesta’

Chabeli Navarro ha vuelto a visitar ‘Fiesta’ este sábado 5 de agosto, donde ha vuelto a defender que hace dos años se sometió a un aborto debido a las presiones de Bertín Osborne, el padre del hijo que esperaba. Sin embargo, del mismo modo reconoció que, en esas fechas, también mantuvo relaciones con José, su expareja.

Pese a esto, ella insiste en que el niño no era de José, sino del cantante. Algo que puso en entredicho en el plató de ‘Fiesta’ la semana pasada el propio José, quien la tachó de mentirosa. Por eso este sábado, la andaluza ha visitado nuevamente el programa vespertino de Telecinco, para hacer frente a las demoledoras declaraciones de su ex contra ella.

«Chabeli, me has engañado» o «eres el peor error de mi vida», llegó a decir José de su exnovia. Sin embargo, el espacio no ha podido aportar una grabación de José pronunciando estas durísimas palabras, por lo que se han limitado a trascribirlas. Esto ha hecho que Chabeli Navarro haya dudado de la veracidad de estas declaraciones, a las que ha tildado de «supuestas».

María Verdoy para los pies a Chabeli Navarro

María Verdoy, la sustituta de Emma García durante el verano, le ha asegurado que eran ciertas: «Chabeli, te podemos afirmar que (esas declaraciones) son oficialmente de José. Eso no lo pongamos en duda, porque es claro y queda confirmado». Pese a esto, la andaluza, haciendo caso omiso a la presentadora, ha continuando poniendo en duda la información: «He estado hablando con su entorno cercano, me aseguran que él no ha dado ningún tipo de declaración. Yo hasta que no vea o escuche a José, no voy a entrar en este tema».

Ante esto, María Verdoy se ha puesto seria, zanjando cualquier tipo de duda: «Si lo decimos es porque hemos hablado en primera persona con José. No son especulaciones, son fuentes de este programa». Frank Blanco, el presentador del magacín, ha salido en defensa de su compañera: «No cuestionemos las fuentes del programa. Cuando decimos que hemos hablado con alguien, es porque hemos hablado con alguien».

Chabeli Navarro no daba crédito al ver las durísimas declaraciones que ha concedido su expareja, con el que decía tener una buena relación. Y es que la invitada ha asegurado que él nunca había actuado de esa manera contra ella. Por todo ello, ha preferido no entrar»: «Quiero pensar que no lo ha dicho», ha insistido la andaluza, intentando zanjar el tema.