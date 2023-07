María Verdoy manifiesta alto y claro lo que piensa de la cancelación de ‘Sálvame’ realmente

El pasado fin de semana, María Verdoy debutó como presentadora de ‘Fiesta de verano‘, la versión veraniega de ‘Fiesta’ junto a Frank Blanco en relevo de Emma García. La periodista, habitual copresentadora, dio el gran salto así a presentadora después de que el pasado verano condujera el ‘fresh’ de ‘Ya es mediodía’ junto a Miquel Valls.

Así, poco a poco, María Verdoy ha ido ganando peso en Mediaset después de que hace unos meses se pusiera también al frente de ‘Rediseñáme’, un microespacio en Divinity sobre moda reciclada.

En una entrevista con Formula TV, María Verdoy cuenta cómo le llegó la propuesta para sustituir a Emma García este verano. «Me llega por cadena y por la productora y, mirándome a los ojos, me dijeron: ‘Queremos que seas tú, que presentes tú el verano, que estarás acompañada de un compañero maravilloso. Y confiamos plenamente en que lo vas a hacer genial y eres la persona que va a hacerlo’. Ese mensaje de confianza me llenó el alma y me dio muchísimas ganas. Lo tenían claro cadena como productora y a partir de ahí, con muchas ganas, estoy muy contenta», relata.

Sobre si Emma García le ha dado algún consejo, María Verdoy cuenta que la presentadora siempre le dice que sea ella misma. En ese sentido, recuerda unas palabras que la vasca le dijo cuando se canceló ‘Viva la vida’. «Me dijo que sabía que iba a llegar lejos y que le recordaba a ella, a la Emma García de hace unos años, porque me dijo que era generosa trabajando, porque no intentas pisar a nadie. ‘Eres muy generosa en un plató’. Y eso le recordaba mucho a cuando ella empezó», explica en la entrevista.

Al preguntarla por qué nos deparará ‘Fiesta de verano’, María Verdoy lo tiene claro. «Vamos a hacer contenidos frescos con la información general, tratando la actualidad mientras nos lo pasamos muy bien porque es un programa fresco y divertido. El verano tiene ese punto de más informalidad, pero siempre siendo rigurosos con la información», destaca.

María Verdoy deja clara su opinión del final de ‘Sálvame’

María Verdoy comenzó en la televisión gracias a La fábrica de la tele como parte del equipo de ‘Cazamariposas’ junto a Nuria Marín y Nando Escribano. Allí trabajó con Germán González, con quien tiene una gran amistad y con quién ganó ‘Sálvame Mediafest’.

El redactor de ‘Sálvame’ fue uno de los que no pudo contener las lágrimas en el último programa del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González. «Germán es todo corazón. Detrás de esos vídeos tan mordaces, hay un corazón maravilloso», asegura sobre su amigo.

Y al respecto del final de ‘Sálvame’, María Verdoy es clara. «Es historia de la televisión. Los que trabajamos en la tele sabemos que la tele es así. Sabemos que todo puede acabar en cualquier momento, pero también sabemos que todo final incluye un nuevo comienzo y todos son etapas», empieza diciendo.

«Es un programa que ha dejado una huella increíble y que todos hemos disfrutado. Y del que, aunque no quede en parrilla, queda el talento, la originalidad y para mí grandes amigos. Y todo ese talento va a acabar en algún sitio, les auguro un futuro maravilloso, todo son etapas y los cambios pasan por algo«, sentencia.