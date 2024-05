Arkano, como nunca, dejó planchado a Jorge Javier plantándose en seco ante esta petición

La gala diez de ‘Supervivientes 2024’ fue extraordinariamente tensa por lo sucedido en la Palapa con Kiko Jiménez y Gorka Ibarguren. El novio de Sofía Suescun reveló que había visto al vasco besarse con Marieta y eso hizo colapsar la emisión, involucrando a otros participantes como Arkano.

El rapero, que es la cara amable del concurso, se puso serio como nunca y dijo ‘no’ a Jorge Javier Vázquez en un tenso momento en las nominaciones cuando le pidió, como es habitual cada jueves, que le rapeara brevemente. «Arkano y Gorka, lleváis los dos ‘ka’ en el nombre y estaba pensando que ya sé la palabra que te voy a decir hoy», empezó a introducir el presentador.

Sin embargo, Vázquez no se esperaba la respuesta que iba a recibir por parte del alicantino, que borró de su cara esa sonrisa a la que estamos habituados. «Jorge, sintiéndolo mucho, lo que ha pasado hoy me ha dejado tan mal cuerpo, me parece tan sucio y todas las personas que han participado en ello…», denunció Arkano en directo en alusión a compañeros de grupo como Aurah, que apoyó la tesis de Kiko sobre una traición de Gorka a su novia con Marieta cuando fuera de cámaras.

«Yo soy un profesional y siempre que me piden hacer un freestyle lo hago, pero esta noche no me da la cabeza, lo siento mucho», sentenció el joven, dejando totalmente cortado a Jorge Javier. Aun así, el catalán le dijo la palabra («samarcanda»), pero Arkano no estaba dispuesto a ceder en su postura: «Menos mal que te había dicho que no».

«Yo sé que me lo vas a regalar», le replicó el comunicador, creyendo que, finalmente, tras emitir su respectiva nominación, iba a recular y a dedicarle un rap, pero no fue así. «Bueno, para la próxima semana», se resignó Jorge, aunque Arkano, sorprendentemente, tampoco hizo aprecio a esa consigna y se marchó del set con cara de pocos amigos.