Este concursante de ‘¡Allá tú!’ supera todo lo visto con su gesta final en el concurso

Una noche de domingo más, ‘¡Allá tú!’ ha puesto en juego hasta medio millón de euros en Telecinco. Uno de los concursantes protagonistas de la noche ha sido Yago, un joven de 18 años cuyo objetivo es poder costearse sus estudios universitarios. Este fin ha provocado que el presentador se implique especialmente con él.

«Me mato siempre porque os llevéis dinero, pero por la formación de la gente para que tengas una formación buena y que seas un buen enfermero en el futuro, me voy a matar yo para que te lleves dinero. Es lo más importante. El mayor tesoro que puedes tener es formarte», ha asegurado Jesús Vázquez.

A pesar de ello, el concursante de ‘¡Allá tú!’ ha comenzado con muy mal pie al elegir la caja número 7. «¿Para qué abres el número de la suerte?», le ha preguntando su compañera al descubrir los 125.000€. «Esto no es nada con lo que te queda por vivir en la vida. Hay. que animarse», ha comentado Jesús Vázquez para animarle. Unos ánimos que han surtido efecto puesto que Yago ha conseguido revertir su situación.

«Madre mía, pero esto qué es. ¡Vaya panelazo! Que lo peor que te puedas llevar son cincuenta euros para tomarte unas cañas…», ha apuntado el presentador. Tanto es así que el banquero ha calificado a la jugada como «una de las mejores» desde la vuelta de ‘¡Allá tú!’ y no es para menos puesto que las tres únicas rojas que tenía eran las tres mejores posibilidades dentro de lo peor.

Yago consuma en ‘¡Allá tú!’ la mejor partida del concurso en mucho tiempo

Esta situación ha provocado que el banquero de ‘¡Allá tú!’ le llegue a proponer la elevada cantidad de 11.111€; una propuesta rechazada puesto que Yago ha decidido continuar con su partida. De hecho, el concursante ha vuelto a rechazar la altísima cifra de 18.500€ propuestos por el banquero.

Tras destapar las cajas sucesivas, Yago ha presionado el pulsador para recibir la oferta extra del banquero que ha sido de 13.000€. No ha sido la única cifra que ha desechado puesto también ha triturado 16.000€ e incluso 25.000€. «Madre mía, me va a dar algo», ha suspirado el presentador mientras que el concursante apuntaba: «La vida al final es un juego y quien no arriesga, no gana». Finalmente, Yago se ha ido de ‘¡Allá tú!’ con 50.000€, el valor de su caja.