El homenaje en televisión a María Teresa Campos ya tiene fecha de estreno en Telecinco

María Teresa Campos no pasa por su mejor momento. Tanto Carmen Borrego como Terelu Campos han explicado en más de una ocasión que su madre tiene un grave problema cognitivo que las tiene muy preocupadas. Ante tal situación, Telecinco habría decidido preparar un programa especial de homenaje a la comunicadora que tanto le dio a la cadena.

Era la propia Carmen Borrego, que dirigirá este programa especial, quien daba todos los detalles a la revista Lecturas. «Mi madre tiene que tener un gran reconocimiento en forma de homenaje, ya estoy trabajando en ello. Será en Madrid y en una televisión», explicaba la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’.

Además, conocimos que María Teresa Campos formará parte de este especial que presentará su otra hija, Terelu Campos. Será producido por la productora Cuarzo, la misma que ‘Así es la vida’ o ‘La isla de las tentaciones’. Eso sí, según ha podido saber ECD, todavía no se ha decidido cómo va a ser la estructura del programa ni la forma en la que cobrará protagonismo María Teresa.

El homenaje en televisión a María Teresa Campos se emitirá este otoño

La previsión es que se emita en Telecinco el próximo otoño. Aunque aún no tiene fecha de estreno designada, el citado medio ha podido saber que el programa especial a María Teresa Campos comenzará las grabaciones el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el fin de ‘Así es la vida’.

La producción del formato no lo tendrá nada fácil con María Teresa Campos. Era la propia Carmen Borrego quien contaba lo mal que lo pasa su madre cuando se le cambia su rutina: «Es que se pone nerviosa. Ojalá pudiera tener una vida con amigos, sería maravilloso, pero ahora desgraciadamente no puede ser. Creo que no es el momento de sacarla físicamente, no aporta nada a nadie».