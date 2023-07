María Teresa Campos participará en su propio homenaje que se verá en esta televisión

Hace unos días se conocía que Carmen Borrego y Terelu Campos estaban preparando un homenaje a su madre, María Teresa Campos, para repasar su larga trayectoria televisiva. Ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre este programa especial que, según se ha sabido, emitirá Telecinco.

Tal y como desvela la revista ‘Lecturas’ este miércoles, el formato estará producido por Cuarzo (‘Así es la vida’) y se emitirá en la principal cadena de Mediaset el próximo otoño. Se tratará de un programa «muy especial y emotivo» que hará un recorrido por los 40 años de profesión de la veterana comunicadora, quien permanece alejada del foco mediático debido al deterioro cognitivo que, según sus propias hijas, sufre a sus 82 años.

Pese a su delicado estado de salud, que preocupa mucho a los suyos, Terelu y Carmen han confirmado a la citada revista que su madre colaborará de alguna forma en este homenaje televisivo. Aunque todavía no se ha especificado la forma en que lo hará, dudamos mucho que vaya a estar presente en el plató, precisamente por ese deterioro que ha sufrido en los últimos meses.

Además, según dice la citada revista, Carmen Borrego será la encargada de dirigir este especial mientras que Terelu Campos se pondría al frente del programa como presentadora. De este modo, ambas volverían a Telecinco tras la cancelación de ‘Sálvame’.

La salud de María Teresa Campos ha empeorado en los últimos meses

Fue durante las pasadas navidades, que pasó en casa de su hija Terelu, cuando María Teresa Campos sufrió una caída al levantarse de la cama que la llevó a estar unos días hospitalizada. A partir de ahí, el declive ha sido más que considerable. La periodista ya no sale de casa, pero en las últimas imágenes públicas se evidencia su deterioro físico. Por esto, y ante las numerosas especulaciones, sus hijas optaron por blindar a su madre. No viajó a su querida Málaga durante la pasada Semana Santa como hacía año tras año, así como tampoco viajará este verano para pasar unos días en su tierra natal como era costumbre.

Carmen Borrego hablaba así hace unos meses en ‘Sálvame’ sobre el estado actual de su progenitora: «Mi madre no está bien y llegará un momento en el que no nos conozca, como le pasa a muchísima gente de este país. No hablamos de una enfermedad clara porque no está diagnosticada, es la realidad, pero creo que no hay que avergonzarse».