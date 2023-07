‘Así es la vida’ sorprende al anunciar este proyecto sobre María Teresa Campos en televisión

En los últimos meses la preocupación por el estado de salud de María Teresa Campos ha aumentado. Y más después de las últimas declaraciones de sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego. Este jueves, ‘Así es la vida‘ se hacía eco de las últimas palabras de la colaboradora de ‘Sálvame’ sobre lo que le duele ver a su madre en las condiciones en las que se encuentra.

Unas declaraciones que llegan después de que Yusan Acha, el que fuera el director de María Teresa Campos en ‘Qué tiempo tan feliz’ confesara en ‘Así es la vida’ que el deterioro cognitivo de la presentadora se ha acrecentado en los últimos meses.

Por eso, Terelu Campos fue muy rotunda al pedir a la prensa que por favor no sacaran imágenes de su madre cuando sale a la calle o va al hospital a hacerse pruebas. Algo que recordaba este jueves Ana García Lozano en ‘Así es la vida’. «Lo que piden es preservar su intimidad, igual que hemos pedido que no saquen imágenes de niños, con la gente mayor también», recalcaba la colaboradora.

Patricia Lozano: «Se está preparando un homenaje a María Teresa Campos en televisión»

Justo después, era Patricia Cerezo la que sorprendía al hacer un anuncio en exclusiva en ‘Así es la vida’. «Carmen y Terelu están preparando un homenaje en vida a María Teresa Campos. Hemos hablado mucho con la muerte de Carmen Sevilla de los homenajes en vida y se está preparando un homenaje a Teresa», contaba muy emocionada.

«Yo siempre he tenido muchísima relación con Teresa, con Terelu y con Carmen. María Teresa es una persona entrañable, siempre ha tenido fama de dura y de estricta pero como persona es extraordinaria. Y me da mucha pena que siempre ha quedado como el último programa de Teresa, cuando hay muchas cosas anteriores», aseveraba la ex de Ramón García.

Era lo que llevaba a Sandra Barneda a hacer un alegato reivindicando la figura de María Teresa Campos. «María Teresa fue la primera directora de informativos de una radio, directora mujer. María Teresa ha sido lo más grande y referente para hombres y mujeres en el mundo del periodismo. Ha sido una luchadora y todos los que la hemos conocido siempre ha tenido un momento para ti. Y cuando has estado invitada en cualquier plató ha sido generosa y no todo el mundo lo es», destacaba la presentadora de ‘Así es la vida’.

«Para mí siempre ha sido la reina del género de las entrevistas», apostillaba Patricia Cerezo. «Espero que le quede mucho tiempo de vida, pero no puede irse sin un homenaje en vida. Y sé que se está preparando un homenaje en televisión», destacaba la colaboradora.