El desconcertante cebo de Ion Aramendi sobre lo que se avecina con ‘GH VIP’ en Telecinco

La tercera entrega de ‘La última noche‘ en Telecinco ha tenido como nombre propio el del presentador Ion Aramendi. El periodista vasco se ha sentado junto a Sandra Barneda para analizar su trayectoria profesional y dar a conocer algunas de las novedades del regreso de ‘GH VIP’. Cabe recordar que la cadena de Fuencarral le ha confiado la conducción de los debates dominicales del reality por antonomasia.

Durante su entrevista, el periodista se ha declarado fan incondicional del formato: «Estoy felicísimo. Es que soy súper fanático de ‘GH’ desde el primero. Siempre teníamos puesto eso». De igual manera, Ion Aramendi ha recordado su paso como comentarista del debate de anteriores ediciones de ‘Gran Hermano’ en las que Sandra Barneda estaba al frente.

Así pues, Ion Aramendi ha recordado cómo le propusieron formar parte de la nueva edición del espacio: «Me llamaron al despacho, un poco como a Marta. No hace falta que fuera bueno, pero malo no iba a ser. Te llaman y normalmente te haces pajas mentales y justo, a lo mejor tiene que ver con lo que viene o me van a decir algo de cara a la temporada».

Ion Aramendi ceba las novedades de ‘GH VIP’

Poco ha tardado Sandra Barneda en pedirle que adelante novedades de ‘GH VIP’. En un primer momento, el presentador ha rehusado dar más detalles: «No, no. Ventanilla de Marta Flich. Sé cosas del casting, pero no se puede contar nada». Sin embargo, a posteriori, Ion Aramendi ha compartido: «Sabes que no se puede decir nada. Sé que son personajes fascinantes, que hay dinámicas nuevas en la casa… Sé que la casa va a ser totalmente distinta y que el formato gira sobre si mismo«.

Precisamente sobre esto último, el vasco ha compartido: «Tienes que leer entre líneas Sandra. Eso quiere decir todo y quiere decir nada». «Tú sabes que hay muchos muchos fans de ‘GH’ y cuando tú dices que el formato gira sobre si mismo…», ha señalado Sandra Barneda. Por su parte, el invitado ha dado un paso más allá al asegurar: «Aquellas personas como yo, que soy fan, tendrán muchas ganas de verlo y, si no eres fan, vas a tener muchas ganas de acercarte al formato, pero al que es fan… Es que no puedo, ya está, hasta aquí, que si no me llaman al despacho, pero para otras cosas».