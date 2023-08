Descubren en ‘La Promesa’ uno de los mayores secretos de Jana que amenaza su futuro

Tras su descanso el pasado martes, ‘La Promesa’ volvía a las sobremesas de La 1 este miércoles. Y lo hacía triunfando un día más en audiencia con un gran 11,7% y 1.015.000 espectadores frente a ‘Amar es para siempre’, que descendió hasta el 9,4%y 853.000 espectadores.

‘La Promesa‘ afronta una semana decisiva en sus tramas después de que Jana haya dado con Ramona, la mujer que la cuidó cuando era pequeña después del asesinato de su madre y de que su hermano Curro fuera secuestrado. Así, la doncella pretende descubrir por fin toda la verdad de quién fue el asesino de su madre.

Por si fuera poco, la marcha de Manuel y Jimena a Madrid podría suponer un antes y un después en La Promesa. Cruz se niega a que eso suceda mientras Jana llora desconsoladamente con María Fernández al pensar que va a perder definitivamente a su amado.

Por ello, Jana aprovecha para pedirle perdón a Manuel por su último desencuentro. «Está todo zanjado y olvidado», le dice él a la doncella. «¿Jana acaso tú y yo no podemos ser amigos?», le pregunta Manuel. «Es que usted y yo no podemos ser simplemente amigos y lo sabe», le contesta ella dejando claro que el amor que se profesan imposibilita poder ser amigos. Pese a todo, Jana le confiesa a Manuel que le da mucha pena que se vaya a Madrid con Jimena. «Haga lo que haga con doña Jimena yo le deseo lo mejor», termina diciéndole ella con las lágrimas en los ojos.

Manuel se confiesa con Martina

Tras su encuentro con Jana, Manuel se queda muy tocado y por eso al ver a su prima Martina, que se encuentra en una situación parecida al estar enamorada de Curro pero tener que casarse con otro, decide hablar con ella. «Martina, me gustaría contarte una cosa, y también me gustaría que quedase entre nosotros», le empieza diciendo.

«No sabes lo profundamente arrepentido que estoy de la decisión que tomé», proseguía contando sobre su decisión de casarse con Jimena. No obstante, deja claro que se casó con una mujer buena, cariñosa, con la que se lleva bien y que le va a dar su primer hijo. Tras confesarle que estuvo enamorado de otra, aunque en realidad lo sigue estando, le da un consejo a su prima. «Escúchame prima, no sé si estarás pasando por una situación similar, pero si es así esto no hará más que empeorar las cosas. Quiero que sepas que no hay mayor tortura que pensar que nunca voy a poder vivir mi amor con esa otra persona. No cometas el mismo error que cometí yo», terminaba diciéndole.

Abel descubre a Jana junto a Ramona en ‘La promesa’

Pero Jana tiene otro grave problema más allá de la marcha de Manuel de La Promesa. Y es que Abel, el amigo médico de Manuel, sigue tras sus pasos y termina descubriendo todos sus secretos. Así, el doctor decide seguirla cuando la doncella acude a la casa en la que se encuentra Ramona muy enferma.

«¿Jana qué hace?», le pregunta el médico a la doncella al verla que está en una casa con una mujer en la cama. «¿Le he preguntado yo a usted que hace aquí?», replicaba Jana al ver que Abel la había seguido. «Llevaba días teniendo un comportamiento extraño, demasiadas salidas a horas intempestivas. Y ahora ya entiendo lo que pasa», soltaba Abel antes de cuestionarle a Jana quién era la mujer de la cama. «¿Me va a delatar?», termina preguntándole Jana temiendo que el amigo de Manuel cuente todo y ponga en peligro toda su historia.