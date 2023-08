El esperado reencuentro de Jana con Ramona en ‘La Promesa’ que puede cambiarlo todo

TVE dará descanso este martes a ‘La Promesa’ con motivo de la festividad del 15 de agosto, o lo que es lo mismo la Asunción de la Virgen y que media España por no decir toda se encuentra de fiestas patronales. Pero este lunes, la cadena pública ha emitido un nuevo capítulo de su serie diaria.

En el capítulo 163 de ‘La promesa‘ hemos asistido al esperado reencuentro entre Jana y Ramona, la mujer que le cuidó cuando su madre fue asesinada y ella era todavía pequeña. No obstante, la doncella se ha encontrado a la mujer en un estado que no esperaba.

Y es que Ramona, el nuevo personaje de ‘La Promesa’ interpretado por Inma Pérez-Quirós (‘Acacias 38’ y ‘La que se avecina’) se encuentra en cama muy enferma. Pero su testimonio es clave para que Jana descubra por fin toda la verdad de su pasado. ¿Quién es el padre de Curro? ¿Por qué fue su madre asesinada?

Así, tras descubrir la cabaña en la que se refugió cuando su madre fue asesinada y su hermano Marquitos secuestrado; Jana ha sabido que Ramona ha regresado a Luján. Lo que no sabía la joven es que su cuidadora y gran amiga de Dolores está gravemente enferma e inconsciente.

Jana, al rescate de Ramona en ‘La Promesa’

Por ello, Jana debe tratar de ayudar a Ramona y que se cure para que la mujer le pueda ayudar a destapar toda la verdad de su pasado. «Ramona soy yo Jana, ¿se acuerda de mí?», le pregunta la doncella al verla. «Tiene usted mucha fiebre, está ardiendo. Necesita sudarla», prosigue diciéndole mientras trata de ayudarla.

Tras contárselo todo a María Fernández, Jana también decide explicarle lo que ha descubierto a su hermano Curro. «No podía articular palabra. Cuando me la he encontrado estaba en un estado lamentable, estaba tiritando y casi no tenía conocimiento. Estaba delirando», le contaba la doncella a su hermano. «Su salud es lo primero, vamos a tener que esperar un tiempo para que nos cuente algo de nuestra madre», añadía Jana mientras Curro le ha contado cómo ha visto a su otra madre, Eugenia.