Óscar Díaz sorprende al revelar en qué gastará el bote de ‘Pasapalabra’ cuando le preguntan

Aunque ya se sabía con antelación, no por ello fue menos emocionante. Este miércoles 15 de mayo, Óscar Díaz consiguió llevarse el bote de ‘Pasapalabra’ que ascendía a 1.816.000 euros, frente a un Moisés Laguardia que no se lo puso nada fácil.

Aunque Moisés ha estado presente en 245 programas, y Óscar 157, finalmente fue el traductor madrileño el que consiguió resolver correctamente las 25 palabras del ‘Rosco’. Tras contestar acertadamente el apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen (‘Fahrenkamp’), Roberto Leal se abalanzó sobre él para darle la enhorabuena.

El presentador le preguntó si creyó que tenía posibilidades de completar el rosco al acabar la primera vuelta. Muy emocionado, y sin apenas poder articular palabra, Óscar Díaz reconoció que «Fahrenkamp» era el único apellido de un arquitecto alemán que recordaba. «Ni siquiera he pensado en su obra, pero claro, había que decir algo», aseguró.

Roberto Leal no se olvidó de Moisés Laguardia, quien se llevó 162.000 euros y felicitó a su compañero por su gran hazaña: «Enhorabuena. Te propusiste llegar a 25 palabras y al final lo has conseguido. Hay mucho trabajo detrás, así que me alegro un montón por ti». Por su parte, el ganador también tuvo unas palabras para su contrincante, del que dijo que «para mí has sido un referente, no es un comentario de ‘bienqueda’ del que gana. Tú has dicho muchas veces que gusta enfrentarse a los mejores y tú eres el mejor. El hecho de haber compartido tantos programas contigo para mí es la hostia».

Óscar Díaz revela qué hará con el millonario bote de ‘Pasapalabra’

Óscar Díaz, Roberto Leal y Moisés Laguardia en ‘Pasapalabra’

El conductor de ‘Pasapalabra’ también le preguntó a Óscar Díaz en qué gastará la estratosférica cantidad de dinero. El traductor contestó que terminará de pagar la hipoteca y se emocionó al añadir que también ayudará a su familia para que estén más tranquilos. Si bien, lo que más sorprendió a todos fue cuando aseguró que su mayor premio será «aprender a leer», ya que «yo leo bastante, pero no sé si leo bien. Así que creo que va a ser muy bonito disponer de un poco de tiempo para leer las cosas en condiciones».

Por su parte, Moisés, pese a no haber conseguido llevarse el bote, tuvo unas palabras muy cariñosas hacia el programa: «Ha sido una fiesta diaria. Casi un año ha durado este sueño que ha sido increíble. Ahora, la vida sigue. Para mí ‘Pasapalabra’ ha sido una casa. Os voy a echar de menos».

Óscar Díaz también tuvo unas palabras de agradecimiento hacia todo el equipo: «Me quiero despedir de vosotros porque, a parte de competir por este premio, venir aquí era una fiesta. Es una rotura con nuestro trabajo, nuestra rutina y nuestras costumbres. Nos tratáis tan bien que para mí ganar también me supone perder. Esto ha sido gracias a vuestro trabajo», sentenció el ganador.