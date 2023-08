Dani Mateo desaparece de ‘Zapeando’ y esta es su nueva sustituta: «Yo era la sorpresa»

El pasado viernes, Dani Mateo se despedía de la audiencia de ‘Zapeando‘ tras anunciar que se marchaba de vacaciones después de un largo año de trabajo incluso haciendo doblete en ‘El Intermedio’ durante el mes de julio. Lo hacía dejando en incógnita quién sería su sustituto/a.

«Hasta aquí el Zapeando de hoy. La semana que viene habrá otra gente, yo me voy de vacaciones. Me voy pero vuelvo, lo pone en el guion, me quiero fiar más del guion que del Maestro Joao», comentaba antes de despedir el programa del viernes y después de que el vidente predijera que en Japón a donde iba a ir de vacaciones iba a haber un tifón.

«Os dejo en las mejores manos. ¿Qué manos? Buenísimas, son buenísimas. Aquí son todas buenísimas menos las de Pirri así que seguro que muy bien. Tendréis que ver el programa para comprobarlo», terminaba de decir Dani Mateo sin desvelar quién se iba a encargar de presentar ‘Zapeando’ en su ausencia.

Cabe recordar que la sustituta de Dani Mateo en los últimos tiempos era Lorena Castell. Sin embargo, la presentadora abandonaba el programa de La Sexta el pasado mes de mayo tras fichar por TVE para liderar el renovado ‘Vamos a llevarnos bien’. Por ello, había mucha incógnita por saber quién iba a tomar el relevo de Dani Mateo este lunes.

María Gómez celebra el relevo de Dani Mateo

María Gómez toma el relevo de Dani Mateo en ‘Zapeando’

Finalmente, ha sido María Gómez la que aparecía en la silla del presentador muy eufórica. «Buenas tardes y bienvenidos a ‘apeando’. Ya me estáis viendo, yo era la sorpresa, sorpresa desvelada. Cuestión de Estado, estaban en España diciendo ¿Quién presenta ‘Zapeando’? Pues yo, pero esta semana«, aseveraba la presentadora.

«Esta semana seré yo la que presente ‘Zapeando‘, pero no lo haré sola porque no podría», añadía antes de presentar a los colaboradores que le acompañaban este lunes. «La verdad es que me llamaron, estás en la playa, estás a gusto, en el norte, fresquito y me dijeron ¿quieres venir a presentar Zapeando? Pues sí, porque no está Dani y entonces mola. Estoy muy contenta», añadía María Gómez.

De este modo, María Gómez se volvía a poner al frente de ‘Zapeando’ después de sustituir a Dani Mateo de forma esporádica el verano pasado. No obstante, lo hará solo esta semana, lo que hace intuir a que de aquí a la vuelta de Dani Mateo serán varios los colaboradores que ocupen el puesto del presentador.