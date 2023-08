Dani Mateo anuncia su marcha de ‘Zapeando’ y deja en el aire quién será su sustituto

Ahora si que sí, tras alargar su estancia en La Sexta más de lo previsto y haber incluso hecho doblete como presentador de ‘El Intermedio’ durante el mes de julio, Dani Mateo se ha despedido este viernes de la audiencia de ‘Zapeando‘ para tomarse un merecido descanso.

Ya durante el programa, Dani Mateo anunciaba que se iba a marchar de vacaciones. Era al dar paso al Maestro Joao cuando el presentador se mostraba un tanto preocupado porque había leído que había peligro de un tifón en Japón, que es donde va a irse de viaje.

«Yo estoy muy inquieto con un tema candente de actualidad, de mucha trascendencia internacional. Me voy de vacaciones, no quería decir a donde, pero se supo que es a Japón. Y al parecer hay peligro de ciclón-tifón», confesaba Dani Mateo antes de preguntarle al Maestro Joao por su futuro.

«¿Volveré vivo? ¿Habrá tifón en Japón?», le preguntaba el presentador al vidente. Tras leer las cartas, Joao se mostraba muy claro con Dani Mateo. «No vayas a Japón», le decía porque la primera carta que había caído era la del «diablo». «Vete a la mierda», soltaba entonces Mateo.

Pero Dani Mateo insistía en saber si habrá un ciclón o no. La siguiente carta que salía era la rueda de la fortuna y la de los «enamorados» que si sale cuando no se pregunta por el amor es «una manzana envenenada». «Cuidado también con la comida en Japón», le advertía el Maestro Joao al presentador provocando la risa de todos los colaboradores.

Después de pedirle que volviera a intentarlo, salía la carta de la «muerte». «No te vayas», insistía el vidente. Tras ello, el Maestro Joao aseguraba que no quería seguir leyendo las cartas «no vaya a ser que te hagan la autopsia también», sentenciaba el vidente.

Dani Mateo dice adiós a ‘Zapeando’ sin tener sustituto claro

Ya al final del programa, Dani Mateo se dirigía a la audiencia de ‘Zapeando’ y les emplazaba a seguir viendo el programa sin él. «Hasta aquí el Zapeando de hoy. La semana que viene habrá otra gente, yo me voy de vacaciones. Me voy pero vuelvo, lo pone en el guion, me quiero fiar más del guion que del Maestro Joao», soltaba el presentador aludiendo a lo que había pasado antes.

«Os dejo en las mejores manos. ¿Qué manos? Buenísimas, son buenísimas. Aquí son todas buenísimas menos las de Pirri así que seguro que muy bien. Tendréis que ver el programa para comprobarlo. Ahora os dejamos con ‘Más vale tarde’, cuidaos mucho, os queremos. Adiós», concluía.

De este modo, Dani Mateo se marcha de vacaciones sin tener un sustituto claro. cabe recordar que los últimos años la sustituta había sido Lorena Castell, pero tras su marcha se ha quedado esa plaza vacante. Con ello, todo indica que como ya sucedió en el pasado serán varios los colaboradores que se encarguen de tomar las riendas del formato.