Cristina Pedroche causa preocupación con su última publicación: «Me da pánico salir a la calle»

Cristina Pedroche quiso compartir con todos sus seguidores una fotografía de cómo se encontraba tres semanas después de dar a luz. Una instantánea que generó mucha polémica y que le acarreó muchas críticas como las de Lucía Etxebarría.

Tras el revuelo, la presentadora de ‘Password’ optó por mantenerse alejada de las redes sociales por su salud mental. Ahora aprovechando que se ha cumplido el primer mes del nacimiento de su hija Laia ha querido hacer una reflexión y compartir una fotografía en la que aparece paseando a la pequeña.

Y aunque físicamente es obvio que Cristina Pedroche está perfecta, su estado dicta mucho de ser la perfección. Y es que la vallecana deja claro que como madre primeriza no lo está pasando nada bien. La fase de posparto no es nada sencilla y debe intentar irla superando poco a poco.

«Hoy hace un mes que nació mi hija. Y también, hoy hace un mes que yo nací como madre. Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor. Sin embargo, mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos, es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar “estable”. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué«, ha», empieza diciendo Cristina Pedroche dejando entrever que está sufriendo la tan conocida depresión postparto.

Cristina Pedroche confiesa su «pánico» a salir a la calle

Tras ello, Cristina Pedroche es clara al decir que siente «pánico» a salir a la calle. «En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor… Y aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil», recalca la presentadora.

«Sé que tengo que relajarme para disfrutar más pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir. No sé cómo dar las gracias a todas las personas que me están ayudando y que me están haciendo sentir que no estoy sola y que es completamente normal lo que me pasa y lo que siento», añade Cristina Pedroche en este post de Instagram.