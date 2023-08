Lorena García no puede más y silencia a Lucía Etxebarría en ‘Espejo Público’: «Me dejas hablar»

La tensión se podía cortar este martes en el plató de ‘Espejo Público‘. Lorena García, que defendía el día anterior a Cristina Pedroche por las críticas recibidas, volvía a introducir el asunto en el programa. Y todo porque Lucía Etxebarria, colaboradora del formato, había criticado a Pedroche y esta le había contestado en las redes sociales.

«Vamos con Cristina Pedroche. Ayer les contábamos esa polémica en redes después de una publicación suya en la que se le veía estupenda tres semanas después de dar a luz. Recibió un aluvión de críticas durísimas. Un odio que nadie merece. El postparto es muy vulnerable y Cristina no está exenta», empezaba introduciendo Lorena García, que señalaba directamente a Etxebarría: «Entre quienes comentaron ese vídeo, aquí mi amiga Lucía Etxebarría».

Desde el principio la tirantez en el plató de ‘Espejo Público’ era más que evidente, porque Etxebarría saltaba contra la presentadora nada más introducir el asunto: «¿Me dejas hablar?». Tras esto, Lorena García leía una crítica de la colaboradora a Cristina Pedroche en la que comparaba el cuerpo de la presentadora con la de una pediatra. En el texto, destacaba que una «factura entre uno y dos millones de euros» y que tiene «servicio en casa» y la otra no.

Esta es la pediatra Julie Bhosdale, diez semanas después del parto. Este es el cuerpo natural de una mujer diez semanas después del parto.

A las dos semanas después del parto lo natural es tener estrías y distensión abdominal.

Cristina Pedroche factura entre 1 y 2 millones de… https://t.co/0lUCiFSImT pic.twitter.com/Jj5AbFwFbi — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) August 6, 2023

Sin embargo, la lectura del mensaje por parte de Lorena García tampoco conformaba a la colaboradora, que estallaba contra el programa. «No, no. Yo escribí mucho más. Esto no es el texto, el texto era larguísimo, pero lo habéis cortado». «Claro, no lo podemos poner todo», se defendía la presentadora, mientras Etxebarría le interrumpía. «Lo que explicaba después que es lo que os saltáis es que no pasa nada si tiene un cuerpo como el de la pediatra porque tu bebé te amará igual», aseveraba la escritora.

La tensión iba a más por momentos. Lorena García le leía la respuesta de Cristina Pedroche a sus críticas: «Hola Lucía, perdona las horas pero justo la niña se ha quedado dormida. No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella. No tengo entrenador personal porque estudié yo misma. Todos los cuerpos son reales y válidos». Este mensaje hacía estallar a la colaboradora, que se abanderaba del feminismo.

«El 90% acabamos teniendo estrías, no nos da tiempo a nada. Vivimos agobiadas», explicaba la escritora, que pedía que ‘Espejo Público’ contactara con una asociación de mujeres autónomas. Lucía Etxebarría no dejaba de hablar mientras Lorena García intentaba dar paso a otro tema en el programa, hasta que tenía que ponerla en su sitio. «Dejadme… por favor… Lucia, ¡¡ya!! Lucia, ya. Vamos a respetar a las mujeres. Yo soy una y quiero que me hagas caso».

«¡Pero si estáis hablando de mí!», se quejaba nuevamente la colaboradora. «Por favor, Lucía…», insistía la presentadora: «No lo dudamos. Aquí le damos voz a todos los colectivos, a los autónomos, y también a las mujeres. Y ahora, por favor, me dejas hablar».