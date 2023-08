Ana Rosa Quintana roba a otra colaboradora de ‘Más vale tarde’ para su nuevo programa

La próxima temporada televisiva es sin duda la de los grandes cambios en lo que al day-time se refiere. Sobre todo en Telecinco, que tras la cancelación de ‘Sálvame’ y el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes con ‘TardeAR’ revolucionará su parrilla con nuevos programas en la mañana (‘La mirada crítica’ y ‘Vamos a ver’) y el ya citado magacín de Ana Rosa.

Todos estos cambios han hecho que Atresmedia haya aprovechado en río revuelto para fichar hasta tres colaboradoras míticas de ‘El programa de AR’ para sus diferentes programas como Beatriz Cortázar, Paloma García-Pelayo y Cruz Morcillo y varias reporteras y redactoras.

Pero Mediaset no se ha quedado parada y se la ha devuelto al grupo de San Sebastián de los Reyes. Así, Ana Rosa Quintana cerró el fichaje de Manu Marlasca, jefe de investigación de La Sexta y colaborador habitual de ‘Más vale tarde’ para ser la cara de los sucesos y la investigación en ‘TardeAR’.

Pero Manu Marlasca no llegará solo a ‘TardeAR’. Y es que el periodista se lleva a otra cara muy conocida de ‘Más vale tarde’. Según avanza El Confi TV, el equipo de Ana Rosa Quintana también ha cerrado el fichaje de Esther Sánchez Agüero, redactora de ‘Expediente Marlasca’, la sección que tenía el periodista en el programa de La Sexta.

Una redactora de ‘Más vale tarde’ se marcha con Ana Rosa Quintana

Esther Sánchez Agüero se despide de ‘Más vale tarde’ antes de saltar a ‘TardeAR’

De hecho, Esther Sánchez Agüero se despedía el pasado viernes de todo el equipo de ‘Más vale tarde‘. «Es tu último día con nosotros», le comentaba Marina Valdés a la reportera tras la emisión de su último reportaje sobre la seguridad del festival Sonorama Ribera de Aranda de Duero.

«Queremos darte las gracias por todo lo que hemos compartido contigo, delante y detrás de la pantalla», terminaba diciéndole Marina Valdés a su compañera. Unas palabras que hicieron muy difícil que Esther mantuviera la compostura y no llorara delante de las cámaras. «Yo pensaba que no iba a llorar más, pero en esta cadena nunca se sabe», reconocía ella. «Te lo voy a poner fácil, porque no hace falta desearte suerte. No la necesitas», añadía Valdés en alusión a su nueva etapa junto a Ana Rosa Quintana.

Y para contrarrestar estas dos marchas, ‘Más vale tarde’ ha decidido fijarse también en Mediaset y fichar a José Luis Torá, reportero de ‘Focus’ y ‘Todo es verdad’ para liderar la nueva etapa de la sección de sucesos e investigación del programa de Cristina Pardo e Iñaki López.