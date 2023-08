Alba Carrillo enfurece contra Rubiales por su «mierda de discurso» y su machismo

Este 25 de agosto pasará a la historia por ser el día del «Me too» en el mundo del fútbol. Cada vez son más futbolistas, tanto chicas como chicos, los que están condenando las lamentables palabras de Luis Rubiales en su discurso en el que se ha negado a dimitir. También son numerosos los rostros conocidos que se están manifestando contra el presidente de la RFEF. De Mamen Mendizábal a Carlota Corredera y Kiko Matamoros. Otra de las que lo ha hecho ha sido Alba Carrillo.

Así, la que fuera colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ no se ha podido quedar callada y ha querido contestar alto y claro a Luis Rubiales por su ataque al «falso feminismo» al que ha acusado de ser una lacra y de coartar las libertades de este país.

Unos ataques con los que Luis Rubiales ha decidido morir matando. Pero sus palabras se le han vuelto en contra. Y es que este ataque exacerbado al «falso feminismo» ha llevado a que Alba Carrillo explote a través de un vídeo en su cuenta de Instagram.

«‘¿Me puede dar más asco la mierda de discurso que ha hecho el señor Rubiales? No», empezaba diciendo la ex-colaboradora de Telecinco. «) ¿Falso feminismo? ¿Y qué es el machismo, corazón, tocarse los huevos a dos manos? Lo único que pedimos es que si me morreas a mí, morrees igual al capitán de la Selección Española, eso sería absoluto feminismo, pero no lo haces», le replica de forma rotunda Alba.

Alba Carrillo se posiciona claramente contra Rubiales

Asimismo, la ex-concursante de ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’ se ha mostrado cansada de los discursos de este tipo de hombres aunque reconoce no sorprenderle. «Lo único que estamos hablando es de igualdad, nosotras no somos un concepto abstracto, no somos una cosa, no somos para juego y divertimento de lo que os dé la gana ni somos una propiedad. Somos un ente propio con sentimientos, con pensamientos…'», reflexiona.

«Esas cosas que yo ya creía superadas, pero hay gente que habla así del falso feminismo y lo peor es que hay gente que les aplaude. Eso me da mas miedo. Voy a pensar de verdad que es falta de lectura, de educación y de haberse formado…», sentencia Alba Carrillo en sus storys de Instagram. Además no ha dudado en tachar de «bochornosa» la utilización que ha hecho Rubiales de sus hijas.