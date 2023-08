Kiko Matamoros se fija en este detalle al oír a Rubiales y mucho ojo: «¿He sido yo solo?»

Luis Rubiales se atrinchera y no dimite como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. En un discurso bochornoso, cargado de infamias y en el que ha dejado a los pies de los caballos a Jenni Hermoso asegurando que fue un «pico consentido», el dirigente deportivo ha clamado que no va a dejar el cargo pese a la presión. Y entre la infinidad de reacciones que ha causado este giro de guion destaca la de Kiko Matamoros.

El colaborador de ‘Sálvame‘ ha sido fulminante con sus palabras vía Twitter nada más escuchar esa más que controvertida comparecencia en la que ha descargado responsabilidades en la jugadora. «En el momento en el que apareció ella, me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas o las piernas, me levantó y, al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me acercó a su cuerpo y ella me dijo ‘eres un crack’. En ese momento, yo le pregunté ‘¿un piquito?’ y me dijo ‘vale’, despidiéndose con un manotazo en el costado y yéndose riéndose», ha declarado Rubiales.

‼ Las explicaciones de Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: "Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'"https://t.co/qDQobYQuzB pic.twitter.com/YJAreH7m79 — Cadena SER (@La_SER) August 25, 2023

Esas deplorables palabras, sumadas al desafiante pulso contra todo y contra todos reiterando con una chulería pasmosa que no piensa dimitir, han dejado totalmente perplejo a Kiko Matamoros; que ha representado a muchos con su lapidario tuit: «¡Madre mía! No se puede ser más zafio que el patán de Rubiales. No salgo de mi asombro».

Además, el televisivo ha puesto el acento en un detalle concreto de su incendiario discurso: «¿He sido yo solo? Me ha parecido escuchar amenazas veladas al Consejo Superior de Deportes». Y ha sentenciado: «El Gobierno tiene la obligación de cesar a este pajarraco vía TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo)».

¡Madre mía! No se puede ser más zafio que el patán de Rubiales. No salgo de mi asombro. ¿He sido yo solo? Me ha parecido escuchar amenazas veladas al CSD. El gobierno tiene la obligación de cesar a este pajarraco vía TAD — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) August 25, 2023

Acto seguido, Kiko Matamoros ha tirado de ironía al comentar el futuro de Luis Rubiales, cada vez más negro con el rechazo de gran parte de la sociedad y del mundo de fútbol. «El futuro de Rubiales pasa por protagonizar un remake de alguna de Pajares y Esteso», ha escrito el tertuliano.