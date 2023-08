Ainhoa Cantalapiedra recula con Rubiales y así justifica su volantazo de opinión tras las críticas

Han pasado cuatro días desde que estallara la polémica por el beso forzado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial de fútbol. Desde entonces, son numerosos los rostros que piden la dimisión o el cese del Presidente de la RFEF y que han cargado duramente contra él como Rayden o Pedro Ruiz. No obstante, también hay voces que han tratado de defenderle como es el caso de Ainhoa Cantalapiedra y Marta López.

La ganadora de ‘OT 2’ levantaba la polémica en redes sociales al dar la cara por Luis Rubiales y tratando de quitarle importancia al tema del beso. «¿Por qué hacer una locura de algo tan normal? El amor, un beso… ¿qué tiene de raro?«, reaccionaba de primeras.

Al preguntarle por si tenía que dimitir Rubiales, Ainhoa Cantalapiedra no dejaba lugar a dudas con su respuesta. «Por darle un beso? No sé, yo bueno, no me voy a meter en camisa de once varas pero si solamente ha sido un beso, ¿qué tiene de malo? No entiendo. Ni ha abusado de ella, ella no ha puesto ninguna queja no sé, yo creo que es cosa de dos, sobre todo», respondía.

Ainhoa Cantalapiedra se desdice ahora de lo que dijo de Rubiales: «La cagué»

Las palabras de Ainhoa Cantalapiedra han levantado mucha polémica en redes sociales. Por ello, este jueves, ‘Espejo Público‘ ha querido conectar con ella para preguntarle por ello. La cantante y ex concursante de ‘Supervivientes’ no ha dudado en aprovechar el momento para desdecirse y rectificar sus palabras.

«Quiero matizar esto y agradezco que me dejéis hablar aquí. Cuando a mí me preguntaron sobre el beso, yo aún no había visto el vídeo. Quizá fue error mío no haberme informado y no haberme enterado bien de cómo fueron las cosas antes de hablar con la prensa, porque yo ahora no opino igual«, comentaba de primeras a Lorena García.

Pero lejos de quedarse ahí, Ainhoa Cantalapiedra reconocía estar muy arrepentida de lo que había dicho. «Yo soy feminista, y lo soy en mis canciones, en mi vida y en mis hechos. Y me equivoqué. Siempre digo que no debo hablar de lo que no sé y la cagué», reconocía. «Hablé de algo de lo que no sabía por no decirle al reportero que no lo había visto», añadía al respecto.

Y es que según la cantante, cuando el reportero de Europa Press le preguntó por lo del beso ella no lo había visto. «Cuando el reportero me preguntó por un beso, yo ya pensé en el amor y dije: ‘¿qué tiene de malo un beso?’. Porque yo soy muy happy flower», aclara. Pero tras ver bien el vídeo sentencia que «no hay cabida para ese beso». «Pero qué bien haberla cagado, para ahora estar hablando y diciendo ‘bravo’ a las mujeres feministas y ‘no’ a comportamientos como el de Rubiales. No hay nada que justifique este abuso de poder», añadía.