Cabreo mayúsculo con Marta López por lo que dijo para defender a Rubiales: «Machista»

Es lamentable que un momento histórico para la mujer como fue la victoria el pasado domingo de la Selección Española en el Mundial de Fútbol Femenino se viera empañado por el intolerable comportamiento del Presidente de la Federación, Luis Rubiales, con una de las jugadoras, Jennifer Hermoso. Un tema que sigue generando mucho debate en los programas de televisión y que ha llevado a que Marta López haya sido muy criticada por sus palabras en ‘Ya es mediodía’.

Durante la entrega de premios, Luis Rubiales dio un beso sin consentimiento a la jugadora madrileña. Un gesto que ha dado la vuelta al mundo y por el que muchos exigen la dimisión del Presidente de la Federación. Horas más tarde de ese lamentable suceso, y para acallar las críticas, la Real Federación Española de Fútbol compartía en sus redes sociales un vídeo en el que Rubiales se disculpaba.

Sin embargo, esas palabras, más allá de calmar el ambiente, incendiaban aún más a los usuarios de Twitter. «Tengo que disculparme. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí no se entendía porque lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo», reconocía en dicho vídeo. Y por ello, Marta López no ha dudado en defender al presidente de la RFEF.

Marta López sale en defensa de Luis Rubiales: «Se ha ido de madre»

Este asunto se ha convertido en uno de los principales temas a tratar en todos los programas televisivos. Tal es el caso de ‘Ya es mediodía’ donde, un desafortunado comentario de Marta López ha generado un aluvión de críticas en las redes sociales hacia la colaboradora.

Y es que, mientras la inmensa mayoría de los españoles tachan de intolerable e injustificable la actitud de Luis Rubiales, Marta no dudaba en salir a defenderle. «Yo creo que se ha ido de madre. Igual no ha sido correcto, pero yo no he visto a la chica en ningún momento quejarse. Yo no he visto manifestarse a la chica en ningún momento diciendo que se ha sentido agredida. Si fuera así, yo la apoyaría, pero si no, me parece que ha sido una cosa salida de contexto, que no ha sido correcto, pero nada más«, opinaba la colaboradora.

Pero lejos de quedarse ahí, iba más allá: «La gente está apoyando la causa de las mujeres equivocadamente. Se están aprovechando de todo eso para decir que es que nos sentimos así. Yo, como mujer, si alguien me va a dar un beso, me quito. Y entonces, ahí sí la apoyaría».

Twitter muestra su indignación contra la colaboradora de ‘YEM’

Estas palabras de Marta López han indignado sobremanera a los usuarios de Twitter, que han mostrado su desacuerdo con semejantes declaraciones. «El foco es la víctima, típico de negacionistas de la violencia machista»; «Es vergonzoso» o «Acabo de alucinar», eran solo algunos de los muchísimos comentarios al respecto.

La Marta otra que no me puede dar mas asco y la otra feliz la Rabago,dos 🐷🐷 pic.twitter.com/4C58rnpQAA — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 22, 2023

Escuchar a Marta López en el FRESH defendiendo a Rubiales y diciendo que si una mujer quiere apartarse de un beso se aparta.



¿Y que hace según tu inútil? Le da una patada en los huevos o cabezazo en frente de todos en un momento así para que la llamen loca y agresiva. — Forever Wonderwall✈️ 💜 (@Forever_M_W) August 22, 2023

Jorge Javier ironizaba mucho sobre que a Marta López no le iba a faltar el trabajo en la nueva Mediaset. Llevaba razón https://t.co/1upKw6bJKn — 🔻🏳️‍🌈🦋terelucam (@c0cagamarra) August 22, 2023

#YaEsMediodía22A Marta López acaba de afirmar que sí una mujer no quiere que le besen, se aparta. Qué asco de tía! Es que no ves que no tuvo oportunidad? — Coti (@Coti31139402) August 22, 2023

Define mujer machista, ignorante, desinformada y bocachancla : Marta López. Su intervención de hoy es vergonzosa con respecto al caso Rubiales. El resto de la mesa bastante lamentable también #YaEsMediodía22A — Wynonita (@Wynonita) August 22, 2023

el asco que dan Isabel Rábago, Marta López y Antonio Rossi opinando sobre el tema Rubiales

Por culpa de personas como ellos va la sociedad como va — 💙Val²❤️ (@Valeerixg) August 22, 2023

Y Marta López ahora diciendo la salvajada que si no quieres un beso te quitas.

Eres una sinvergüenza. — A. 🥀 (@Romegirl_) August 22, 2023

Marta López también es “Team Rubiales” y lo dice a todo pulmón en @unicorntves 🤢 🤮 🤢 🤮 pic.twitter.com/hFAl5ddiWb — RPB 33 Millo 🏳️‍🌈 📺🇲🇽🪅🇪🇦 🥘 (@RPB33GALERIA) August 22, 2023

1. Lo machista q es Marta López ya lo sabíamos, no hay más q ver cómo defendía a Antonio David.

2. Lo mal presentador q es Facha Rossi, no entiendo quien le puso ahí.

3. Telecinco, la cadena q iba de feminista con Roció Carrasco pero cada vez tiene más machistas en sus programas. https://t.co/xXnNCNkyQ9 — Santi Cano (@santycano) August 22, 2023

Que Marta López diga en el programa de t5, a medio día, sobre el caso Rubiales, que se está saliendo de madre, y que no vió en la jugadora ninguna actitud de molestia ante el hecho, dice mucho de ella, pero claro en su línea….. — La Güeli del Merkito (@bienvetome) August 22, 2023

Acabo de ver en un programa a Isabel Rábago y Marta Lopez defendiendo a Rubiales y diciendo que, tenía que salir a hablar ya la jugadora y dar ella explicaciones. Se me ha revuelto el estómago. No he sido nunca extremista pero con este tema me hierve la sangre. — Manolo (@Manolospowers) August 22, 2023

Marta López, Isabel Rábago y Antonio Rossi…En esa mesa solo falta Montero.



Para lo que ha quedado Telecinco.



Ayer 8.4% de share. https://t.co/GLkcf64crk — Jose Tomás (@josertomasro) August 22, 2023