Marta López denuncia la agresión que ha sufrido en ‘Ya es mediodía’: «Fue inhumano»

Marta López regresaba este viernes a ‘Ya es mediodía‘ después de haber disfrutado unos días de vacaciones junto a sus hijos. Un descanso que se ha visto alterado por un polémico altercado que vivió la colaboradora con un hombre cuando se encontraban en un parking de un supermercado.

Y es que tal y como ha relatado en el programa que presenta Verónica Dulanto, un hombre fuera de sí empezó a increparla al reconocerla de la televisión y empezó a insultarla sin ningún tipo de control simplemente por el hecho de ser mujer y de trabajar en televisión. Todo mientras sus hijos y unos amigos veían todo desde el coche.

Todo ocurría en un supermercado de Benidorm. Según contaba Marta López, ella se disponía a bajar la rampa del parking, pero un vehículo se lo impidió y le resultó imposible dar marcha atrás debido a que iba en un vehículo de siete plazas en el que llevaba a sus dos hijos y a unos amigos.

‘Ya es mediodía’ emitía el vídeo que grabó uno de los hijos de Marta López en el que se podían ver todos los insultos que profirió el hombre contra la colaboradora. «Eres una hija de puta, una maleducada y una sin vergüenza», se escuchaba decir al hombre mientras Marta le pedía por favor que no le faltara el respeto que iba con su hijo pequeño.

«Es lo peor que me ha pasado, iba con cinco niños y mi hijo pequeño no paraba de llorar. Era una chorrada, que bajábamos la cuesta del parking y detrás de mí había otro coche y no podíamos maniobrar ni darle para atrás. El señor me reconoció pero me dijo de todo», contaba Marta López con pelos y señales.

Los insultos del hombre a Marta López: «Los de la tele tenéis el sida y me vais a pegar algo»

Por si fuera poco, según Marta López, el hombre demostró ser un machista de manual y de atacarla solo por ser mujer y trabajar en la tele. «Lo grabó mi hijo, se asustó, el pequeño no dejaba de llorar y tenían miedo. Es que fue exagerado y empezó a decir ‘Quitaros de aquí que los de la tele tenéis el sida y me vais a pegar algo, las mujeres no sabéis conducir'», relataba Marta.

«Fue inhumano, no me encaré con él, me baje del coche porque no podía mover mi coche y temía que se acercara al mío… Hija de tal…, zorra, el niño no dejaba de llorar y me decía ‘mamá, ¿estás bien?‘», denunciaba Marta López sobre lo que tuvo que vivir.

Finalmente, Marta López daba las gracias al vigilante del parking por ayudarla a resolver el altercado pidiendo al hombre que se marchara de allí e incluso animándola a denunciar el asunto ante la policía con su colaboración.