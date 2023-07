Yaiza Martín se atreve a soltar esto de ‘Supervivientes’ y Sandra Barneda le censura

Yaiza Martín ha vuelto a Telecinco. Después de varias semanas desaparecida, se ha presentado en el plató de ‘Así es la vida’ para reflotar las audiencias del programa que conduce Sandra Barneda en las nuevas tardes de Telecinco. La canaria se ha sentado para responder a los ataques que le han dedicado la hija y la exmujer de Ginés Corregüela en el reality ‘Vaya vacaciones’.

«Ya me cansé. He querido contener mi opinión de lo que he tenido que ver de ellas. Pero soy persona, tengo nombre y personalidad. Y tras esta manera de dirigirse a mi, ahora me toca mi. Primeramente, yo no voy a justificar mi paso por Supervivientes, porque fui yo quien insultó (a Asraf) con una palabra que se decía todos los días, pero la primera que me crucificó fue Miriam, la hija de mi pareja, diciendo que vaya vocabulario. Pues mírate tú ahora», ha empezado diciendo después de oír cómo ha llamado «mierda» a su padre en ese nuevo reality.

«Para hablar de un padre de esa manera hay que tener al lado a una persona que lo aplauda porque tu padre no es un mierda, te ha dado una educación y por detrás está la familia. Esa familia que decías que yo tenía hundida de verme en la tele. ¿Sabes lo que le estás suponiendo ahora tú?», ha continuado replicando Yaiza Martín con una contundencia pocas veces vista.

La desafiante advertencia de Yaiza Martín a la hija de Ginés

«El concurso está en activo y se supone que no ha salido ninguno, pero nos vamos a ver pronto aquí. Yo no he querido contar nada de lo que están haciendo aquí por no tirarle su concurso abajo, pero lo he pasado mal yo. Y se terminó. No me voy a seguir comiendo charlas de mi psicóloga, pastillas y ataques por no contestarte a ti, a ustedes. Vamos a contar las cosas como son, que te gusta mucho un directo, que te gustan mucho unas redes sociales. Dirígete a mi y ahora sí que nos vamos a ver aquí», le ha desafiado en directo.

«Y te voy a decir una cosa: cuando cuentes las cosas en redes. cuéntalas con la verdad, que detrás hay un montón de seguidores viendo a tu personaje, el personaje que te has creado tú (…) Estas siendo la hija rebelde. Yo para hablar tengo mis pruebas y ahora voy a ser yo la que haga mis directos con la verdad y con pruebas», ha concluido Yaiza Martín en su dura respuesta a Miriam Corregüela.

Acto seguido, también se ha dirigido a Isabel Hurtado, la exmujer del jienense, tras escuchar que ha dicho de ella que es «la peor mujer del mundo» en ‘Vaya vacaciones’: «Eso de que él no te había dicho nada y de que no sabias nada de nuestra relación es mentira. Has consentido la infidelidad tu, que la sabías hace más de cuatro años. Y te limpias la boca para hablar de mi. Tú sabias de lo nuestro y te separaste antes de que se fuera a ‘Supervivientes’ y tu firmaste de mutuo acuerdo y amparada por tus hijas».

«Está diciendo que eres una aprovechada y que te estás aprovechando de Ginés», le ha recordado Sandra Barneda. «Las primeras que se están aprovechando sois vosotras, las ginesas. Habéis estado aprovechándoos durante años de estar con alguien que ha apoquinado, que ha trabajado toda la vida y que te ha dado el sobre para que tú hicieras y deshicieras, toda la vida. Tú te has aprovechado de alguien que te ha dado una vida que tú no querías. ¿Para qué lo aguantaste?», ha replicado contra Isabel.

Sandra Barneda frena el ataque de Yaiza a ‘Supervivientes’

En ese momento, algunos colaboradores han cuestionado su afán de protagonismo en los platós y el cómo está explotando la historia para sacar tajada en televisión. «¿Sabes por qué estoy sentada hoy aquí? Porque este formato sí me gusta, porque yo entraba por Telecinco llorando. Tenía que ir a las galas de ‘Supervivientes’ obligada por contrato. Y te voy a decir más», ha justificado Yaiza Martín, echando por tierra así al reality y a otros programas como ‘Sálvame’ ahora que han terminado.

Unas declaraciones que no han gustado a Sandra Barneda, que le ha censurado ipsofacto: «Me parece muy feo que ahora critiques un programa». «Me refiero a mi estado y a que vengo aquí porque sí me dejan hablar», ha defendido Yaiza. «Yo creo que en otros programas también te han dejado hablar», ha aseverado la presentadora mientras Suso Álvarez le ha acusado de haber «monetizado muy bien este conflicto».