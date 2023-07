Una concursante se planta por error en ‘Allá Tú’ y la pifia por lo que escondía su caja

La segunda ronda de ‘¡Allá tú!’ ha estado marcada por el paso de Ana en el concurso de Telecinco. A través del azar, el espacio ha escogido a la leonesa para que pusiese a prueba su templanza y capacidad de negociación. Partida a partida, Ana ha acabado resignándose a la propuesta del banquero eludiendo los 25.000 euros que guardaba en su caja. Una partida vibrante que no ha dejado a nadie indiferente.

Durante las primeras rondas, Ana ha empezado con buen pie. Aunque más tarde ha escogido cajas cuyas cuantías alcanzaban los 10.000 euros o incluso 125.000 euros. Todo un revés. A pesar de ello, la concursante de ‘¡Allá tú!’ también ha tenido suerte, puesto que ha conseguido deshacerse de cantidades bajas como 100 euros o 50 céntimos.

Asimismo, la joven ha sabido hacer uso de la llamada del banquero, ya que al acertar en un margen de mil euros la cantidad que el banquero le ofrecía, ha tenido la posibilidad de solicitar en cualquier momento una oferta adicional. A posteriori, Ana ha mostrado su confianza en su caja y no ha dudado en triturar los 7.000 euros con los que el banquero ha negociado.

Por ende, la participante ha seguido abriendo cajas con suerte. En concreto, ha conseguido librarse de algunas opciones como bailar con un hula hoop o el euro que le ofrecía otra de las cajas. Poco después, el banquero le ha puesto en un compromiso y le ha ofrecido más de diez mil euros. Aun así, Ana ha sido valiente y ha querido continuar jugando y abriendo cajas. Una estrategia que mo le ha merecido la pena, puesto que la maquinista ha conseguido seguir descartando premios bajos, pero en el último momento han salido las cajas con los 12.500€, los 50.000€ y la peor: la que contenía los 250.000€.

Llegados a ese álgido punto, la concursante de ‘¡Allá tú!’ se encontraba a tan solo seis cajas del final entre las que se encontraban, al menos, los 25 mil euros. A pesar de su buena racha, la leonesa se ha ido quedando sin cajas buenas y ha acabado con 500, 7.500 o 25.000 euros. De igual manera, Ana no ha podido optar al juego de la comunidad que podría llegar a brindarle en torno a 30 mil euros.

La errática decisión final de Ana en ‘¡Allá tú!’

Finalmente, Ana ha decidido no arriesgar, plantarse y hacerse con los ocho mil euros que el banquero le había propuesto en su última oferta. Pero su decisión ha sido todo un desatino, pues a los pocos segundos se ha confirmado que la había pifiado: su caja guardaba los 25.000 euros. Eran suyos si hubiera decidido seguir con el juego. «Bueno, me llevo ocho mil. Eso no era seguro», se ha resignado orgullosa de su partida.