Un micro traiciona a Kiko Hernández aludiendo así a la cancelada ‘Mía es la venganza’

El ‘Deluxe‘ recogía la lona definitivamente en Telecinco con una emotiva última emisión después de casi catorce años en antena. Con la sonada ausencia de Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano, que estuvo presente mediante un holograma, María Patiño y Terelu Campos condujeron la traca final con Kiko Hernández, Matamoros, Chelo García-Cortés, Carmen Borrego y Pilar Vidal como colaboradores.

Además de un explosivo multipoli de Conchita a varios de los tertulianos, el último programa de la historia contó con Mercedes Milá como madrina de excepción y con la visita de Leticia Sabater, el rostro que más veces ha acudido al formato nocturno. Con esta última aparición, lograba batir un récord al sumar 40 entrevistas.

Una entrevista en la que no solo participaron los colaboradores como es habitual, también ese equipo de redacción al que no vemos delante de las cámaras pero que ha sido primordial para sacar adelante el ‘Deluxe’. Y Jesús, uno de los miembros del mismo, le preguntó a Sabater a qué programas va a acudir a partir de ahora tras el cierre del chiringuito ‘Sálvame’.

Kiko Hernández: «Hazte una serie, Mía es la venganza»

«Que se va con Cantizano en Televisión Española», soltaba de sopetón Víctor Sandoval, dejando caer que este redactor formará parte del magacín que La 1 de TVE producirá con Jaime Cantizano en la próxima temporada televisiva. «Está el programa de Ana Rosa», decía por su parte María Patiño. «O con Cristina Tárrega», se oía a Kiko Matamoros con evidente sorna.

«Tengo una gira de cien conciertos este verano, no voy a tener tiempo de ir a ningún programa», era la respuesta de Leticia Sabater. Y era justo en ese instante cuando un micro abierto captaba a Kiko Hernández verbalizando una frase de órdago con una risa pícara: «Hazte una serie, Mía es la venganza«.

Un dardazo a la serie protagonizada por Lydia Bosch en un momento precisamente crítico tras su abrupta cancelación por baja audiencia y tras oficializarse su desterramiento a Divinity, donde se seguirá emitiendo desde la próxima semana en el mismo horario (15:45 horas).

Realmente, el caso de Kiko Hernández no es inédito. No es la primera vez que desde ‘Sálvame’ se han mofado de la ficción que les sustituyó en la sobremesa antes de despedirse de forma definitiva. Por lo que no es de extrañar que, en cierto modo, se hayan regocijado de este funesto desenlace.