Lydia Bosch clama la verdadera razón por la que Telecinco cancela ‘Mía es la venganza’

Telecinco ha tirado definitivamente la toalla con ‘Mía es la venganza’ y, este jueves, ha sorprendido confirmando que la retira de su parrilla para desterrarla a Divinity a partir de la próxima semana. Un palo al equipo de la ficción que ha generado una reacción inmediata de su protagonista, Lydia Bosch.

«Estoy aquí para agradeceros de todo corazón el apoyo que estamos recibiendo cada uno de los componentes de la serie. Os merecéis alguna explicación. Quizás no todas porque hay cosas que no podemos llegar a entender. A veces hay razones económicas, era una serie muy cara, pero no vamos a entrar en esto. Ha pasado y lo que ha pasado es que hemos parado en el capítulo 110″, ha empezado explicando.

«Quedan más de 80 capítulos que podréis ir viendo hasta octubre. Son capitulazos porque los seguidores lo sabéis: es una serie que acaba en alto siempre y las historias habían tomado una velocidad de crucero. Las vais a ver hasta finales de octubre y se ha hecho un final muy digno para que no os quedéis con la miel en la boca«, ha aclarado Lydia Bosch.

Lydia Bosch: «A veces hay razones económicas, era una serie muy cara»

«Acabo de enterarme también que, a partir de la semana que viene, se emitirá en Divinity. Mañana sí en Telecinco y a partir de lunes en Divinity. Es un canal que todos tenemos en casa, lo buscamos y nos podremos continuar viendo. Estamos orgullosísimos, tanto el equipo artístico como el técnico, de haber formado parte de ‘Mía es la venganza’. Dije que era una serie buenísima si se le daba tiempo. Con el boca a boca. Era un niño que necesitaba crecer y con tiempo sería una serie que gustaría a todos los telespectadores. El tiempo no lo hemos tenido«, ha lamentado la intérprete con recado a Telecinco.

«Los que sí habéis tenido la oportunidad de engancharos, pues hace que este razonamiento que estoy dando sea coherente. Vuestros mensajes ratifican que es una serie buena y que os enganchan las tramas. Así que que estéis tranquilos y, si queréis, estaremos en Divinity. Las tramas cada vez van a más, sabéis que no os miento», ha recomendado a sus seguidores.

«Ha sido un placer y no sabemos qué va a suceder. La vida da muchas vueltas y de aquí a octubre pueden pasar muchas cosas. A lo mejor no se emite ese final y continúa la serie. Y si no tiene que ser así, pues se terminará en ese capítulo. Hay un cierre acorde a todo lo que grabamos la semana pasada y se quedan muchas historias en el cajón y se entiende muy bien todo», ha subrayado para zanjar una de las dudas más extendidas.

«Os mando un abrazo muy fuerte y aprovecho este mensaje para excusarme por no haber podido responder a todos. Os merecéis una explicación y gracias en nombre de todo el equipo y en el mío», ha concluido Lydia Bosch su elegante pronunciamiento a pesar de las circunstancias.