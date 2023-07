Relacionan a Gianmarco Onestini con este famoso rostro de ‘La Isla de las Tentaciones’

Gianmarco Onestini podría estar de nuevo ilusionado y con una participante de ‘La isla de las tentaciones‘. Hacía tiempo que no sabíamos nada del italiano, peor lo cierto es que este verano podría estar pasándoselo muy bien con Mayka Rivera después de que esta haya roto su relación con Alejandro Bernardos.

Ha sido el podcast de mtmad ‘En todas las salsas‘ el que ha informado sobre este posible romance de cara al verano. Según Iban García, presentador del formato, el equipo del programa empieza a investigar tras ver unas imágenes de ellos juntos en las redes sociales.

«Hemos visto en Instagram un storie donde aparece dos personas que yo no me esperaba. Se trata de Gianmarco Onestini en el Instagram de Mayka Rivera», relata el joven. Lo cierto es que son unas imágenes que sorprenden a los colaboradores del podcast dado que no esperaban que estos dos mantuvieran un encuentro.

«Se han visto en una discoteca. Nos llega la información de que este encuentro no ha sido casualidad, sino que ha sido premeditado. Habían hablado para que se viesen en la discoteca», añadía Iban García, aportando más datos sobre la relación que existe entre estos, aunque «Gianmarco lo niega todo el rato».

Sin embargo, desde ‘En todas las salsas’ insisten en que «este encuentro ha sido pactado y hablado», por lo que preguntan a Alejandro Pérez, amigo de Mayka, sobre si le ve posibilidades con el italiano. «Para una noche muy bien, pero de pareja no me cuadran. Un rollete de verano sí. Los dos son guapetes, pero como pareja no me pegan nada», sentencia este.