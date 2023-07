Patricia Pardo no da crédito ante la inesperada jugarreta de Bertín Osborne a ‘Ana Rosa’

Gran tensión la que se ha vivido en el último tramo de ‘El programa de Ana Rosa‘ este viernes con Patricia Pardo y Joaquín Prat al frente. El magacín tenía un equipo apostado frente a la finca de Bertín Osborne en Sevilla para continuar con la noticia de la semana. Pero, de repente, dos patrullas de la Policía Nacional se han presentado en la Hacienda para abortar el directo y desalojar a los periodistas y cámaras inmediatamente.

Tal y como se ha explicado, el cantante y presentador ha alertado a las autoridades de que estaban usurpando su propiedad privada. «Bertín Osborne ha llamado a la Policía. Dice que este acceso de tierra justo antes de la cancela azul es propiedad privada y dice que estamos infringiéndola y que no podemos estar aquí. Nos tenemos que marchar«, ha anunciado Rocío Romero, la reportera de Ana Rosa.

«Se ve que Bertín está molesto, está muy incómodo con nuestra presencia aquí y ha tomado cartas en el asunto y ha llamado a la Policía para echarnos de aquí», ha continuado detallando antes de dar por finiquitada la conexión. «Lo siento por ti y por el cámara. Efectivamente, hasta donde yo sé, es parte de su propiedad privada», ha comentado Joaquín Prat.

Con esa reacción, el comunicador estaba dando la razón de alguna forma a Bertín pese a que había sido una jugarreta para su programa. «Yo le entiendo, un día bien, pero dos no», ha apostillado Cristina Tárrega en la misma dirección. Un punto de vista con el que se ha mostrado muy disconforme Patricia Pardo, muy sorprendida con estas artes del andaluz.

«Sí, pero qué cambio de comportamiento, ¿no? Ayer ofreciéndoles cerveza y comida a los compañeros y respetando su trabajo y, veinticuatro horas más tarde, ¿llamas a la Policía?«, ha lamentado Patricia Pardo visiblemente cabreada. «No es la primera vez que pasa que en la puerta de su casa hay prensa, hay tres equipos y creo que no molestan ni impiden el acceso a nadie. No me parece», ha condenado también Leticia Requejo.