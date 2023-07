Miriam Rodríguez, tras ganar ‘Tu cara me suena’: «Ha sido muy liberador, en ‘OT’ no se me vio así»

Miriam Rodríguez se convertía este viernes en la ganadora de la décima edición de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3. La que fuera finalista de ‘OT 2017’ se imponía así a Andrea Guasch, Jadel, Merche y Alfred García, los otros cuatro finalistas.

De este modo, Miriam Rodríguez toma el relevo de su amigo y compañero Agoney, que fue el ganador de la novena edición y se suma a la lista de ganadores de ‘Tu cara me suena’ en la que ya se encontraban Angy, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo, Blas Cantó, Miquel Fernández, María Villalón y Jorge González.

En El Televisero hemos podido charlar con Miriam Rodríguez sobre su paso por ‘Tu cara me suena 10‘, su victoria, sobre lo que le ha supuesto participar en este programa, sobre los favoritismos hacia los cantantes y sobre su futuro profesional.

¿Cómo te sientes tras haber sido la ganadora de ‘TCMS 10? Porque esta vez te ha dado tiempo a asimilarlo hasta que se ha emitido la final….

Bien, muy bien, igual que si no lo fuese. Me siento contenta y agradecida de haber vivido este programa junto a todos mis compañeros y cualquiera de nosotros éramos merecedores de ser el ganador o ganadora. Pero llevarme ese reconocimiento final pues es para agradecer al público. Ha sido muy bonito. Pero lo más importante que me llevo no es el hecho de haber sido ganadora. Ha habido muchas cosas que me llevo de lo que ha sido el viaje y este camino. Pero me siento muy agradecida.

Ha sido una edición muy reñida pero tú siempre estabas entre las favoritas y fuiste la primera en clasificarte para la final. ¿Llegaste a pensar en algún momento que podías ser la ganadora?

No lo pensé en ningún momento porque nunca fue ese mi objetivo en el programa. Yo me centré en enfocarme en disfrutarlo porque para mí era un juego y lo más importante a nivel personal es que estuviese la Miriam natural, espontánea y divertida que está en su casa de puertas para dentro y luego el compromiso de ser profesional cada semana con cada actuación. Creo que he perdido la poca vergüenza que me quedaba y he desarrollado la parte artística que es salir de tu zona de confort y que quizás en otros formatos o en mi vida y mi día a día no lo había hecho hasta el momento.

¿Qué balance haces de todo tu paso por el programa? ¿Qué te ha aportado ‘Tu cara me suena’ tanto a nivel personal como profesional?

Para mí el balance es más que positivo, constructivo y enriquecedor a todos los niveles tanto personal como profesional. En lo personal ‘Tu cara me suena’ ha llegado en un momento en el que yo no sabía que lo necesitaba tanto porque ha sido un programa que me ha liberado mucho la mente, que me ha hecho quitarme la coraza conmigo misma y que me ha ayudado a salir de mi zona de confort y obligarme cada día a levantarme siendo mejor y disfrutando de todo el proceso.

Y luego a nivel profesional cada semana estás trabajando para conseguir ser la mejor versión de ti mismo pero en un trabajo distinto que es imitar a un personaje diferente cada semana. En las 16 galas te llevas un aprendizaje muy bonito y me ha dado muchas herramientas para poder aplicarlas ahora en mi carrera. Y eso solo te lo da el hecho de que cada semana visualices millones de vídeos, aprender otras técnicas y arriesgar.

¿De todas las imitaciones que has hecho con cual te quedarías? ¿Y cuál te costó más?

Me cuesta quedarme solo con una la verdad porque he disfrutado de todas. Cada semana me iba a mi casa muy contenta. Una de las que más he disfrutado fue Christina Aguilera, y Tini porque fue un show que me gustaba mucho. Me quedaría con cualquiera.

Y luego la que más me preparé fue India Martínez y Jennifer López. Y la responsabilidad de tocar en directo el piano en la final tenía el compromiso de he sido yo la que quiere tocar en directo en la final y era una responsabilidad porque era la primera vez que tocaba en directo. Pero si ha habido un reto en este programa ha sido Jennifer López que en realidad me lo puse yo porque fui la que elegí hacer de ella en la semifinal y cuando vi la actuación que tenía que hacer pensé que no iba a ser capaz de sacarlo adelante. Pero gracias al equipo de baile liderado por Miriam y Borja lo conseguí. Y luego a nivel vocal fue complicado Kurt Cobain.

Una de las particularidades de esta edición es que ha sido toda grabada y no habéis podido tener el feedback de la audiencia y que la final fuera grabada. ¿Te ha dado pena no haber podido vivir eso?

Me ha dado pena y nos ha dado a todos en un primer momento. Y la adrenalina de vivir la final y saber que estás en la tele en directo y que te está viendo tu familia y tus amigos esperando para votar. Pero luego en realidad tengo que ser honesta y a nivel general creo que lo he vivido mejor así porque no me ha condicionado nada los factores externos, las redes y los comentarios que muchas veces condicionan por muy fuerte que seas a nivel mental.

Y por eso creo que ha sido positivo porque todos lo hemos hecho de la mejor manera posible, hemos sido una piña, no he sentido competitividad en ningún momento y lo he podido disfrutar al 100%. Y ahora pues para gustos colores y para jardines flores. No he sido la favorita para todo el mundo pero tampoco lo hubiese sido si se hubiera emitido en directo así que yo no iba a cambiar nada. Estoy contenta de lo que hemos hecho. Pero si creo que hubiese sido diferente, no digo si mejor o peor pero si diferente.

Cada año se habla mucho de los favoritismos de ‘TCMS’ con los cantantes con respecto a los humoristas y otros perfiles. ¿Crees que las valoraciones del jurado han sido justas?

A ver yo creo que el jurado en este programa tiene un papel complicado porque a parte de tener que dar una puntuación, al final tienen que dar un número y muchas veces no es acorde 100% a lo que uno está haciendo. A veces dan un 4 y no es real, pero es lo que les queda. Creo que siempre nos han tratado a todos con mucho cariño y respeto dentro de ser el tipo de formato que es. No deja de ser un programa de entretenimiento y es muy importante el hacer reír.

No es un formato puramente de canto, es un programa de imitación en el que la base fundamental es que la gente se ría y se divierta con él. Entonces para mí es tan valioso y tan importante y el lugar que ocupan Susi, Agustín, Josie o Anne que el que ocupamos nosotros los que nos dedicamos a la música. Y para nosotros es un reto porque es un formato de imitación, lo importante no es que cantes bien. Entonces para mí el papel del jurado es complicado y lo hacen de la mejor forma posible y creo que a mí siempre me han tratado con mucho cariño.

En los últimos tiempos se ha hablado de malos rollos entre los compañeros de ‘OT 2017’. ¿Seguís hablando entre vosotros? ¿Te han visto y has hablado con alguno de tu paso por ‘Tu cara me suena’?

Yo no tengo mal rollo con nadie. Y si que hablamos. Tanto durante la grabación como ahora que se emite. Por ejemplo, con Agoney, Nerea o Lola que habían estado ya en el programa, con Ricky que vino de invitado, con Raoul que sacó el disco hace unas semanas y estuve hablando con él. También con Roi, que es uno de mis grandes amigos. Y la verdad es que si que mantenemos el contacto.

La gente te pudo conocer hace seis años en ‘OT 2017’, ¿pero crees que ‘Tu cara me suena’ ha servido para ver a la Miriam de casa?

Sí, es quizás un poco contradictorio porque quizás el formato de ‘OT’ tiene esa parte de casa. Pero con esa parte de casa va incluido una parte de reality que ‘Tu cara me suena’ no tiene. Entonces para mí el formato de ‘OT’ también era más pequeña, la inmadurez de una chica de 20 años no es la misma que ahora. E inevitablemente la experiencia de estar ya en televisión.

Entonces para mí ‘Tu cara me suena’ ha sido muy liberador porque el hecho de que no sea reality, y que sea un formato super blanco, que no digo que ‘OT’ no lo sea, pero para mí este ha sido un programa en el que he podido ser Miriam al 200%, la Miriam de casa natural, espontánea, todo lo que yo soy, la Miriam mamarracha y no solo la Miriam profesional que se vio en ‘OT’ que quizás se me vio demasiado enfocada en el trabajo. Y luego además ‘Tu cara me suena’ aunque es un concurso es muy diferente. Como decía antes mi objetivo no era ganar y el hecho de que nadie se vaya a su casa, es un programa que se puede disfrutar semana a semana. ‘Tu cara me suena’ ha sido un regalo tras cinco años de carrera y ha llegado en un momento maravilloso y estoy muy agradecida de que hayan querido contar conmigo.

¿Qué planes tienes con tu carrera musical?

Estoy en un momento clave para mí. ‘Tu cara me suena’ ha ocupado bastantes meses de este año. Desde que terminamos de grabar en febrero he estado dedicada a componer. Llevo unas semanas con el foco en la composición del disco que saldrá en 2024. Y haremos cuatro conciertos en Madrid, Barcelona, Valencia y Coruña entre septiembre y octubre. Y tengo muchas ganas porque son conciertos pequeñitos muy especiales previos a la gira del año que viene. Entonces entre mis planes de este verano están terminar el disco y poder disfrutar de mi familia y de mis amigos porque también necesito descansar. Pero vendrá música nueva porque tengo ganas de volver a la música tras terminar este programa. Está siendo un año muy bonito. Y también vendrán proyectos muy bonitos que no puedo contar.

¿Tienes algún proyecto de televisión entre manos?

Bueno (risas). Ya se irá viendo. Para mí la televisión es algo que siempre ha estado en mí desde que salí de ‘OT’. Tanto en ‘La Voz’ como ahora en ‘Tu cara me suena’ he estado muy a gusto y han sumado mucho a mi carrera. Me siento cómoda haciendo tele y programas relacionados con la música. Así que todo formato relacionado con la música que me propongan estaré encantada de participar.